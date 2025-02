Hiobsbotschaft für Salzburg: Kjaergaard wird erneut operiert

Fußball-Vizemeister Red Bull Salzburg muss noch längere Zeit ohne seinen Schlüsselspieler Maurits Kjaergaard auskommen.

Der 21-jährige Mittelfeldmann muss sich nach seiner Sprunggelenksverletzung kommende Woche einer weiteren Operation unterziehen. Ein Clubsprecher berichtete der APA am Samstag von Komplikationen beim Heilungsprozess und Schmerzen. Wie lange der Däne genau ausfallen wird, ließen die Salzburger allerdings offen.

Kjaergaard hat sich im Saisonverlauf bereits zweimal gröber am Sprunggelenk verletzt. Wegen der ersten Blessur musste er im September seine erstmalige Einberufung ins dänische Nationalteam absagen. Die jüngste Verletzung zog er sich Ende Oktober kurz nach seinem Comeback in der Ligapartie beim WAC (0:0) zu. Seither hat Kjaergaard kein Spiel mehr bestritten. Seinen Vertrag in Salzburg hat er kurz vor Weihnachten dennoch bis Sommer 2028 verlängert.