''Huskovic kann Intensiv-Station verlassen''

Erfreuliche Nachrichten nach dem Horror-Crash von Austria-Star Huskovic.

Austria-Stürmer Muharem Huskovic kam nach einem schweren Autounfall am Mittwoch auf die Intensivstation des Landesklinikums Baden. Er zog sich unter anderem einen Kreuzbandriss, eine Gehirnerschütterung und eine Milz-Ruptur zu, wurde operiert und zwischenzeitlich in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt. Trainer Manfred Schmid gab jetzt ein Update um die Situation des 19-Jährigen. „Ich habe ein Telefongespräch mit „Muki“ und seinem Vater geführt. Er lässt sich sehr, sehr für die Unterstützung bedanken Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er kann die Intensivstation heute oder morgen verlassen“, sagte der Coach am Freitag.