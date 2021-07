Klagenfurt zittert sich zum Remis bei Pacult-Debüt

Das erste Kärntner Derby im Fußball-Oberhaus seit 36 Jahren ist mit einem Remis zu Ende gegangen. Aufsteiger Austria Klagenfurt und der WAC trennten sich am Sonntag im Klagenfurter Wörthersee-Stadion zum Bundesliga-Auftakt mit 1:1.

Michael Liendl brachte die Lavanttaler in der 25. Minute per Foul-Elfmeter in Führung. Nachdem Maximilano Moreira aufgrund eines Handspiels Rot gesehen hatte, erzielte Markus Pink in Minute 90 in Unterzahl den Ausgleichstreffer.

Der Aufsteiger tauchte erstmals in der 18. Minute gefährlich vor dem Tor auf, ein von Herbert Paul per Kopf verlängerter Freistoß war letztlich aber unerreichbar für Pink. Wesentlich näher kamen die Hausherren einem Treffer aber schon kurz darauf. Die Austria nutzte einen groben Fehler des WAC im Spielaufbau aus, den Abschluss von Pink wehrte Manuel Kuttin, der Schlussmann der Lavanttaler, aber sehenswert ab (22.).

Quasi im Gegenzug wurde auf der Gegenseite der Grundstein für einen Treffer gelegt. Matthäus Taferner ging im Strafraum der Klagenfurter nach einem Zweikampf mit Kosmas Gkezos zu Boden. Schiedsrichter Christopher Jäger entschied auf Elfmeter, der ob einer nur geringen Berührung umstritten war, aber nicht Fehlentscheidung genug, um den VAR zu einer Berichtigung zu veranlassen. Den Strafstoß verwertete Liendl abgebrüht ins rechte untere Eck.

Das Spiel wurde daraufhin noch etwas rassiger. Obwohl die Reife des WAC mit Fortdauer der Partie immer stärker zum Vorschein kam, strebte die Austria nach einem raschen Ausgleich. Moreira kam nach einem Querpass von Thorsten Mahrer allerdings knapp nicht an den Ball (28.). Kurz vor der Pause war es wiederum Pink, der zu spät kam, nachdem Christopher Cvetko ihn bedienen hatte wollen (43.). Ein Distanzschuss von Liendl ging in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nur drüber.

Gleich nach dem Seitenwechsel ging ein Schuss des erst 18-jährigen WAC-Verteidigers Amar Dedic knapp links am Tor vorbei (46.). Bei der Elf von Peter Pacult wiederum sorgte ein Kopfball von Gkezos nach einem Corner für Gefahr. Verteidiger Luka Lochoshvili passte allerdings an der zweiten Stange auf (48.). In der 59. Minute wurde Pink präzise in der Tiefe bedient, schloss jedoch zu schwach ab.

In den letzten 20 Minuten drängte der WAC auf einen zweiten Treffer. Allerdings sorgte eine Szene in der Schlussphase für große Verwirrung. Als Moreira beim Versuch, den auf das Tor zulaufenden Thorsten Röcher vom Ball zu trennen, diesen an die Hand bekam, kam es zu einem minutenlangen VAR-Check. Weil sich die Aktion ganz knapp außerhalb des Strafraums abspielte, folgte kein Elfmeter, allerdings ergab ein Check auf ein mögliches Rot-Vergehen die Entscheidung, Moreira des Platzes zu verweisen (78.).

Das hinderte den Aufsteiger allerdings nicht daran, weiter auf den Ausgleich zu schielen. Der gelang in der 90. Minute schließlich auch. Wimmer spielte einen weiten Ball in die Spitze zu Pink, der letztlich Lochoshvili gekonnt ausspielte und traf.