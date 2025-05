2:0 – LASK bezwingt TSV Hartberg und steht im Finale gegen Rapid

Der LASK steht nach einem 2:0-Heimsieg gegen Hartberg im Finale des Europacup-Play-offs. Dort trifft das Team am Donnerstag auf Rapid. Das Rückspiel folgt am Sonntag in Wien.

Der LASK hat im Halbfinale des Europacup-Play-offs der Bundesliga den TSV Hartberg mit 2:0 bezwungen. Vor eigenem Publikum trafen Ex-Hartberger Maximilian Entrup (21.) und Andres Andrade (64.) für die Linzer, die als Erster der Qualifikationsgruppe den Zweiten ausschalteten. Rapid ist am Donnerstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) im Finale in Linz zu Gast, das Rückspiel folgt am Sonntag (17.00 Uhr) in Wien – beide Partien live bei Sky.

Dominante erste Hälfte des LASK

Der LASK begann aktiv und zeigte Spielfreude, kam aber zunächst zu wenigen Abschlüssen. Hartberg prüfte durch Marco Hoffmann (15.) erstmals Torhüter Tobias Lawal. Kurz darauf nutzte Entrup einen Fehler in der Hartberger Defensive zur Führung (21.). Auch in der Folge war der LASK spielbestimmend. Ein Tor von Robert Zulj zählte wegen Abseits nicht (29.), Ismaila Coulibaly scheiterte per Weitschuss an Raphael Sallinger (33.). Auf der Gegenseite verpasste Dominik Prokop nur knapp einen gefährlichen Stanglpass (35.).

Andrade erhöht nach Eckball

Nach der Pause blieb die Partie kontrolliert. Hartberg hatte mehr Ballbesitz, gefährlich wurde aber erneut der LASK. Nach einem Eckball verwertete Andrade im dritten Versuch zum 2:0 (64.). Hartberg wechselte offensiv, doch Ivan Ljubic (68.), Florian Flecker (70.) und Samuel Adeniran (78.) vergaben weitere LASK-Chancen. In der Nachspielzeit hatte Donis Avdijaj den Anschlusstreffer am Fuß, scheiterte aber an Lawal.

Fünftes Duell ohne Hartberg-Sieg

Hartberg blieb auch im fünften Saisonduell mit dem LASK sieglos. Der LASK kann nun mit einem Erfolg über Rapid das Ticket für die Conference-League-Qualifikation lösen. Die erste Begegnung findet am Donnerstag in Linz statt, das Rückspiel am Sonntag in Wien.