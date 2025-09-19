Krisen-Derby: LASK vs Blau-Weiß im Tabellenkeller

Im Linzer Derby treffen der LASK und Blau-Weiß Linz aufeinander, beide Teams kämpfen mit schwachem Saisonstart. Während LASK-Trainer João Sacramento trotz nur drei Punkten aus sechs Spielen "dem Prozess vertraut", setzt Blau-Weiß auf die Torgefährlichkeit von Shon Weissman.

Das Linzer Derby am Sonntag (14:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) zwischen LASK und Blau-Weiß Linz findet unter schwierigen Vorzeichen statt: Beide Teams liegen im Tabellenkeller, der LASK mit nur drei Punkten aus sechs Spielen auf Platz 11, Blau-Weiß einen Punkt davor.

Sacramento unter Druck

LASK-Trainer João Sacramento zeigt sich trotz der kritischen Situation gelassen: "Ich vertraue den Spielern, dem Prozess, es hat einfach einige Rückschläge gegeben". Der Portugiese ortet mentale Probleme: "Die Spieler machen sich zu viel Druck". Die Defensive bereitet Sorgen - bereits 13 Gegentore in sechs Spielen.

Blau-Weiß mit Aufwind

Die Gäste kommen nach dem 3:0-Erfolg gegen den GAK, dem ersten Saisonsieg, mit Selbstvertrauen. Shon Weissman traf in seiner ersten Partie doppelt und könnte erneut zur Schlüsselfigur werden. Für Ronivaldo (Muskelfaserriss) kommt die Partie noch zu früh.

Historische Derby-Bilanz

Der LASK konnte das Linzer Derby zuletzt am 12. August 2023 gewinnen. Seither gab es zwei Siege für Blau-Weiß und ein 0:0-Unentschieden im Februar.