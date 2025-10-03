Alles zu oe24VIP
Bundesliga:
LASK
Linzer in Not!

Krisen-Duell gegen Hartberg - LASK nur 1 Punkt vor Letztem

03.10.25, 16:57
Der LASK hofft daheim gegen Hartberg auf die dringend benötigte Trendwende. Die Linzer haben nach acht Runden bereits sechs Niederlagen kassiert und liegen nur einen Punkt vor dem Tabellenletzten.

Der LASK trifft Sonntag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in Linz auf den TSV Hartberg. Die Linzer sehnen die dringend benötigte Trendwende herbei. "Wir probieren alles, um den Bock umzustoßen", versprach Interimscoach Maximilian Ritscher. Nach acht Runden haben die Schwarz-Weißen bereits sechs Niederlagen kassiert, der Vorsprung auf Tabellenletzten GAK beträgt nur einen Punkt.

LASK in der Krise

In der schwierigen Situation sei Zusammenhalt gefragt, betonte Ritscher. "Wir müssen jeden Tag giftig und gierig sein, um uns zu verbessern. Das geht nur gemeinsam." Der Interimstrainer machte klar: "Wenn sich einer übers Team und den Verein stellt, dann wird er es schwer haben."

Hartberg mit Nachspielzeit-Ärger

Die Gäste aus der Steiermark mussten zuletzt ein bitteres 0:1 gegen Sturm Graz nach einem Gegentreffer in der Nachspielzeit verdauen. "Den Ärger über den verlorenen Punkt haben wir in die Trainingswoche mitgenommen", sagte Trainer Manfred Schmid. Sein Team will die Enttäuschung kanalisieren und in Linz punkten.

Mögliche Aufstellungen:

LASK - TSV Hartberg

  • Anpfiff: 14.30 Uhr
  • Stadion: Raiffeisen Arena, Linz
  • Schiedsrichter: Hameter

Ergebnisse 2024/25:

  • 2:1 (a)
  • 1:1 (h)
  • 1:0 (a)
  • 0:0 (h)

LASK: Jungwirth - Cisse, Andrade, Alemao - Jörgensen, Coulibaly, Horvath, Bello - Usor, Entrup, Berisha

Es fehlen: Smakaj (Kreuzbandriss)

Hartberg: Hülsmann - Fillafer, Vincze, Spendlhofer, Wilfinger, Hennig - Heil, Markus, Kainz - Hoffmann, Havel

Es fehlen: Drew (Rücken), Komposch (Kreuzbandriss), Diarra (verletzt), Fridrikas (Kopfverletzung)

Live auf Sky.

