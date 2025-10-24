LASK jagt gegen GAK 2. Sieg unter Kühbauer!

Der LASK will unter Dietmar Kühbauer den Aufwind nutzen: Nach dem Sieg bei Rapid folgt das Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht GAK. Kühbauer warnt vor dem "Remiskönig" - die Grazer hingegen suchen ihren ersten Saisonsieg.

Am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) will der LASK unter Dietmar Kühbauer den zweiten Sieg in Folge einfahren. Die Linzer treffen im heimischen Stadion auf Tabellenletzten GAK, der noch auf seinen ersten Saisonsieg wartet. Kühbauer warnte trotz der erfolgreichen Rapid-Premiere: "Wir haben ein Spiel gut absolviert, das heißt aber nicht, dass der Zug wieder rollt."

Kühbauer sieht Favoritenrolle kritisch

"Jetzt sind wir gegen eine Mannschaft mit anderer Spielanlage auf eine andere Art und Weise gefordert", analysierte der LASK-Coach. Den GAK mit sechs Unentschieden als "Remiskönig" dürfe man trotz der "verzwickten Situation" nicht unterschätzen. Positiv für die Linzer: Stürmer Sasa Kalajdzic ist nach Fußproblemen wieder voll im Training.

GAK hofft auf ersten Saisonsieg

GAK-Spieler Murat Satin zeigte sich optimistisch: "Wenn wir unsere Aufgaben umsetzen, wie wir es trainiert haben, dann sind wir in der Lage, den ersten Sieg zu holen." Trainer Ferdinand Feldhofer erwartet ein "sehr intensives Spiel" gegen einen "leicht umstrukturierten" LASK. In der vergangenen Saison gewann der LASK beide Heimspiele gegen die Grazer.

Mögliche Aufstellungen:

LASK - Grazer AK

Anpfiff: 17.00 Uhr

Stadion: Raiffeisen Arena, Linz

Schiedsrichter: Gishamer

Ergebnisse 2024/25:



4:2 (h)

0:0 (a)

1:0 (h)

0:1 (a)

LASK: Jungwirth - Cisse, Tornich, Andrade - Jörgensen, I. Coulibaly, Bogarde, Bello - Horvath - Usor, Adeniran

Es fehlen: Smakaj (Kreuzbandriss)

GAK: Meierhofer - Vraa, Pines, Owusu - Frieser, S. Fofana, Koch, Satin, Italiano - Cipot, Harakate

Live auf Sky.