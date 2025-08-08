Linden LIVE: Bundesliga-Schiris bekommen nur 1600€ pro Spiel - Deutschland zahlt 6000€

Während Österreichs Vereine in der Europacup-Quali chancenlos blieben, fehlten auch heimische Schiedsrichter auf internationaler Bühne. Das Gehaltsgefälle zu Deutschland ist enorm: Walter Altmann verdiente 2023/24 nur 25.100€. Peter Linden mit den Fakten.

Kein Sieg von FC Salzburg, Austria, Wolfsberg und Rapid in den vier Spielen der dritten Runde der Qualifikation für die Europacupbewerbe. Wolfsberg übertraf die Erwartungen, die anderen erfüllten sie nicht. Das spricht nicht für die Qualität der Bundesliga. Ähnliches kann man auch über Österreichs Schiedsrichter sagen: Keiner von ihnen hatte zwischen Dienstag und Donnerstag einen internationalen Einsatz. Walter Altmann, von der Bundesliga als bester Referee der letzten Saison ausgezeichnet, leitet Sonntag in Graz den ausverkauften Bundesliga-Hit zwischen Meister Sturm und Rapid. International war er in der zweiten Runde der Qualifikation zur Conference League zwischen Neman Grodno und Kosice im Einsatz.

Deutsche Gehälter als Benchmark

In der deutschen Bundesliga gibt es hauptamtliche Unparteiische, die in drei Gruppen aufgeteilt sind: Die Referees des Elite-Kaders beziehen ein Jahresfixum von stolzen 88.000 Euro, die fünf Jahre im Einsatz sind, um 10.000 weniger, die „Neulinge“ 68.000. Jedes Bundesligamatch wird mit 6000 Euro honoriert, der „VAR-Dienst“ im Kölner Keller mit 2300. In England verdienen die Schiedsrichter noch besser.

Österreichische Realität

In Österreich sind derzeit 27 Schiedsrichter für die Bundesliga, zweite Liga und als VAR „qualifiziert“. Die Liga zahlt für ein Spiel der Bundesliga 1600 Euro, für eines der zweiten Liga 900. Der Assistent bekommt 800 bzw. 500 Euro, der vierte Offizielle 400 Euro. Der VAR erhält 810 Euro, sein Assistent 405 Euro. Altmann bekommt Sonntag demnach 4400 Euro weniger als ein Schiedsrichter, der ein Spiel der deutschen Bundesliga leitet. Österreich hat also Aufholbedarf. Der Anreiz, hauptamtlicher Referee zu werden, hält sich in Grenzen. Um beim Beispiel des 40-jährigen Altmann zu bleiben, der seit 2011 in der Bundesliga pfeift: Letzte Saison bekam er für 14 Spiele in der Bundesliga und drei in der zweiten Liga 25.100 Euro.