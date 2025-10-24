Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
Hütter
© Gepa

Peter Linden

Linden LIVE: Die Folgen der miesen Bilanz der Bundesliga

24.10.25, 23:17
Teilen

Linden LIVE: Die Bundesliga steckt in einer europäischen Tiefkrise. Österreich liegt nur auf Rang 31 der Saisonwertung, hinter Kosovo und Zypern. Die Folgen sind drastisch: Ab 2026/27 gibt es nur noch vier Europacup-Startplätze. Peter Linden mit den Fakten.

Nur ein Sieg in bisher sechs Spielen der Europa League und zwei in der Conference League. Derzeit ist weder Sturm Graz als 27. und der FC Salzburg als 34., noch Rapid als Vorletzter in den Play-off-Rängen: die miese Bilanz der Bundesliga in den Europacup-Bewerben. Der 2:1-Heimsieg von Sturm gegen die Glasgow Rangers war die Ausnahme. Mittwoch musste sich Trainer Jürgen Säumel nach dem 1:2 beim schwächelnden Meister Celtic über die verpasste Chance, etwas mitzunehmen, ärgern, auch wenn er den couragierten Auftritt lobte.

Alarmstufe Rot in der Saisonwertung

In der Saisonwertung belegt Österreich derzeit nur Rang 31. Hinter dem Kosovo. Zypern liegt 15 Plätze vor Österreich, Aserbaidschan 14, Kasachstan zehn, Island vier. Wenn jetzt die Alarmsirenen nicht schrillen, wann dann?

Dramatische Konsequenzen ab 2026

In der Fünfjahreswertung verdrängte die Schweiz Österreich von Platz 15. Wenn nicht die Trendwende gelingt, wofür es keinerlei Anzeichen gibt, hat die Bundesliga den Anschluss an den Topfußball verloren, nur noch nächste Saison fünf Europacupteilnehmer, ab 2026/27 nur vier. Dann beginnt nur der Meister in der Qualifikation für die Champions League, gibt es keinen Fixplatz in einer Ligaphase.

Lösungsvorschlag: Hütters Rückkehr

Gemessen an den Möglichkeiten bleibt Salzburg am weitesten hinter den Erwartungen. Da muss etwas passieren. Adi Hütters Rückkehr nach zehn Jahren wäre die beste Lösung. Egal ob als Trainer oder Sportdirektor. Am besten als beides.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden