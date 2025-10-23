Alles zu oe24VIP
Derby
© Gepa

Terminplan

Neue Saison beginnt nur 5 Tage nach WM-Finale

23.10.25, 13:06
Der Rahmen-Terminplan von Österreichs nationaler Fußball-Saison 2026/27 der Männer steht.  

Der Auftakt erfolgt wenige Tage nach dem WM-Finale vom 24. bis 26. Juli mit der ersten Cup-Runde. Eine Woche darauf geht es in die Meisterschaften der Bundesliga und Zweiten Liga, in denen bis Mitte Dezember je 17 Runden gespielt werden. Neu aufgrund eines längeren Länderspiel-Fensters ist ab 20. September eine Pause von mehr als zweieinhalb Wochen. 2027 geht es schon am 29. Jänner los.

Und zwar mit dem Cup-Viertelfinale, die letzten fünf Grunddurchgangsrunden in der Bundesliga werden vom ersten Februar-bis zum ersten März-Wochenende ausgetragen. Die Zweite Liga spielt im Frühjahr ab 26. Februar. Die Meister- und Qualifikationsgruppe der Bundesliga wird vom 12. März bis 23. Mai gespielt, das Play-off um noch einen Platz in der Conference League wird am 3. Juni entschieden sein. Die Zweite Liga endet am 21. Mai. Der Cupsieger steht erneut am 1. Mai fest.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
