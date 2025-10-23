Neue Saison beginnt nur 5 Tage nach WM-Finale

Der Rahmen-Terminplan von Österreichs nationaler Fußball-Saison 2026/27 der Männer steht.

Der Auftakt erfolgt wenige Tage nach dem WM-Finale vom 24. bis 26. Juli mit der ersten Cup-Runde. Eine Woche darauf geht es in die Meisterschaften der Bundesliga und Zweiten Liga, in denen bis Mitte Dezember je 17 Runden gespielt werden. Neu aufgrund eines längeren Länderspiel-Fensters ist ab 20. September eine Pause von mehr als zweieinhalb Wochen. 2027 geht es schon am 29. Jänner los.

Und zwar mit dem Cup-Viertelfinale, die letzten fünf Grunddurchgangsrunden in der Bundesliga werden vom ersten Februar-bis zum ersten März-Wochenende ausgetragen. Die Zweite Liga spielt im Frühjahr ab 26. Februar. Die Meister- und Qualifikationsgruppe der Bundesliga wird vom 12. März bis 23. Mai gespielt, das Play-off um noch einen Platz in der Conference League wird am 3. Juni entschieden sein. Die Zweite Liga endet am 21. Mai. Der Cupsieger steht erneut am 1. Mai fest.