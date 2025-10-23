Nach nur wenigen Tagen: Austria trennt sich von Sponsor

Nach der Kritik der letzten Tage ziehen die Veilchen die Reißleine.

Nur wenige Tage, nachdem das Sponsoring von Lukoil International bei der Wiener Austria bekannt wurde, beendet der Bundesligist die Kooperation auch schon wieder.

"Wir haben uns aufgrund der aktuellen internationalen Entwicklung der letzten Tage gemeinsam mit Lukoil International darauf verständigt, die Zusammenarbeit im CSR-Bereich für unsere Special Violets und Special Violets Kids mit sofortiger Wirkung zu beenden, obwohl Lukoil nicht auf der EU-Sanktionsliste steht", heißt es in einer Aussendung. "Austria Wien hat sich zu jeder Zeit an sämtliche Sanktionsvorgaben der Europäischen Union und der Republik Österreich gehalten."

Fans hatten den Deal mit der Österreich-Tochter des größten privaten russischen Mineralölunternehmens scharf kritisiert. Kritiker warfen Lukoil vor, mit dem Sponsoring der „Special-Needs“-Teams sein Image aufpolieren zu wollen.