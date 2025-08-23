OÖ-Derby: Blau-Weiß Linz gegen Ried unter Druck

Blau-Weiß Linz und die SV Ried treffen (17.00 Uhr/live Sky) im Oberösterreich-Derby aufeinander. Beide Teams sind nach drei Runden noch sieglos und wollen die Wende schaffen.

Blau-Weiß Linz ist punkt- und torlos Tabellenletzter. Trainer Mitja Mörec fordert gegen Aufsteiger Ried (im Sport24-Liveticker ab 17 Uhr) mehr Konsequenz im Angriff: „Wir brauchen im letzten Drittel eine bessere Passquote, müssen noch zielstrebiger sein, Abschlüsse suchen. Ich habe Ronivaldo auch gesagt, dass wir mehr von ihm brauchen.“ Der Torschützenkönig der Vorsaison sucht weiterhin nach seiner Form.

Verzichten muss Mörec auf den gesperrten Anderson, dafür könnte Alexander Briedl sein Comeback feiern. Das

Ried startet in „Derbywoche“

Die SV Ried konnte bisher nur einen Punkt holen. Trainer Maximilian Senft unterstreicht die Brisanz: „Die Derbywoche hat für den gesamten Verein einen besonderen Stellenwert. Uns ist bewusst, dass gegen Blau-Weiß beide Teams unter Ergebnisdruck stehen.“

Für die Innviertler ist das Derby der Auftakt zu einer intensiven Woche mit drei OÖ-Derbys in Serie: Nach Linz folgt Union Gurten im Cup, danach wartet der LASK in der Liga.