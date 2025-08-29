Rapid-Express nimmt Fahrt auf – nächster Halt Hartberg

Rapid will nach dem Erfolgserlebnis und dem Glückslos in der Conference League am Sonntag (17 Uhr/live auf Sky) auch im Liga-Auswärtsspiel in Hartberg glänzen und sich von seiner besten Seite zeigen.

Nach der Gala-Nacht im Play-off der Conference League will Rapid auch am Sonntag (ab 17 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) im Hartberger Ausweichstadion in Maria-Enzersdorf die bisher gezeigte Auswärtsstärke prolongieren. "Wenn die Spieler sich entwickeln wollen und wenn wir uns als Mannschaft entwickeln wollen, dann heißt es, das seriös anzugehen", forderte Rapid-Trainer Peter Stöger vor der kurzen Auswärts-Anreise. "Die Meisterschaft ist das, was für uns entscheidend ist. Das ist das tägliche Brot, und das tägliche Brot ist ganz einfach wichtig."

Das Duell der Trainer-Freunde

Der Gegner wird von einem Mann betreut, der Stöger in- und auswendig kennt. Hartberg-Coach Manfred Schmid war Stögers rechte Hand in Wiener Neustadt, bei der Austria, in Köln und Dortmund - nun treffen sie erstmals aufeinander. "Wir wissen, was zu tun ist. Es geht alles nur über hundertprozentige gemeinsame Arbeit auf dem Platz", sagte Schmid. Beide Mannschaften mussten unter der Woche hart kämpfen. Rapid am Donnerstag beim 2:0 gegen Györ. Hartberg setzte sich am Mittwoch im Cup gegen den Drittligisten Velden erst in der Verlängerung 3:0 durch. Schmid verwies auf das Weiterkommen und durchwegs gute Leistungen in der Liga. "Logischerweise haben wir Rückenwind." Vier der jüngsten sechs Duelle gingen an die Steirer. Stöger: "Sie hatten ein Spiel gegen Salzburg, das sie eigentlich gewinnen müssen. Wir sind gewarnt."

Mögliche Aufstellung

Hartberg: Hülsmann - Kovacevic, Vincze, Spendlhofer, Wilfinger, Hennig - Drew, Markus, Kainz, Havel - MijicRapid: Hedl - Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Demir - Schaub, Seidl, Amane, Radulovic - Antiste, Mbuyi