1:0 - Lustenau verpatzt Schmid-Heimdebüt beim WAC Die Heimmisere des WAC hat auch unter Neo-Trainer Manfred Schmid ihre Fortsetzung gefunden. Die Wolfsberger unterlagen Austria Lustenau am Sonntag zu Hause 0:1 (0:0). Es war die sechste Heimniederlage der Kärntner in Folge in der Fußball-Bundesliga.