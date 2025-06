Rapid macht zweiten Sommer-Transfer perfekt

Der SK Rapid Wien hat sich die Dienste von Verteidiger Jannes Horn gesichert. Der 28-Jährige wechselt vom 1. FC Nürnberg nach Hütteldorf und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027.

Zuletzt war der Deutsche an St. Louis CITY SC in der nordamerikanischen Major League Soccer verliehen, wo er in 20 Pflichtspielen zum Einsatz kam.

Neo-Cheftrainer Peter Stöger kennt Horn bereits aus der gemeinsamen Zeit beim 1. FC Köln. Unter Stöger kam der 1,86 Meter große Linksfuß damals siebenmal in der deutschen Bundesliga zum Einsatz.

„Ich bin sicher, dass Jannes Horn eine Verstärkung für uns sein wird. Ich habe seine sportlichen und charakterlichen Qualitäten sehr positiv in Erinnerung und freue mich auf die Zusammenarbeit“, so Stöger.

Stationen in Deutschland und den USA

Horn stammt aus Braunschweig und wurde beim VfL Wolfsburg ausgebildet. Dort feierte er im September 2016 sein Bundesliga-Debüt. Es folgten Engagements beim 1. FC Köln, Hannover 96, dem VfL Bochum und dem 1. FC Nürnberg. Im Frühjahr 2024 wechselte er in die USA zu St. Louis. Für die deutschen Nachwuchs-Nationalteams absolvierte Horn insgesamt 25 Einsätze (U16 bis U21).

Katzer: „Lange auf dem Radar“

Sport-Geschäftsführer Markus Katzer bezeichnet Horn als „erfahrenen Defensivspieler“, der sowohl auf der linken Außenbahn als auch in der Innenverteidigung Qualitäten habe: „Wir hatten ihn schon länger auf dem Radar. Dass Peter Stöger bereits mit ihm gearbeitet hat, war ein zusätzlicher Pluspunkt.“

Horn: „Sofort zugesagt“

Horn selbst freut sich über den Wechsel: „Als das Angebot kam, haben meine Familie und ich schnell entschieden. Verein und Stadt haben uns überzeugt – und als dann klar wurde, dass Peter Stöger Trainer wird, war das eine zusätzliche Bestätigung.“

Jannes Horn wird bei Rapid mit der Rückennummer 38 auflaufen – dieselbe, die er bereits in Bochum, Nürnberg und St. Louis trug.