Rapid-Weg für Arnautovic frei: Konkurrent kauft 20-Millionen-Mann

Der Arnautovic-Traum von Rapid wird immer realistischer. Jetzt fällt nämlich ein prominenter Name im Werben um den ÖFB-Rekordnationalspieler weg.

Stressige Tage für Rapids Sportchef Markus Katzer. Kommt Arnautovic tatsächlich nach Hütteldorf? Bei der Mitgliederversammlung sagt Katzer: "Es ist so, dass wir schon einige Zeit gewusst haben, dass uns der Burgi verlassen wird. Wir haben dann überlegt: Wer kann diese Position ausfüllen? Es ist natürlich extrem schwierig, schier unmöglich. Weil der Burgi einfach ein absoluter Führungsspieler war, in der Kabine und am Platz immer vorangegangen ist."

"Irgendwann sind wir dann auf die Idee gekommen: Ein Österreicher, der Tore machen kann, der groß ist, schnell ist und ein richtiger Führungsspieler sein kann - dass der Marko Arnautovic natürlich ein Thema sein kann. Dann haben wir zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder ist es unmöglich. Wir haben probiert, wir haben Gespräche geführt", erklärt der grün-weiße Sportboss.

Katzer meinte weiter: "Fakt ist: Dass es eine Möglichkeit gibt. Marko ist aber natürlich ein begehrter Spieler und hat viele Möglichkeiten. Aber es ist nicht unmöglich."

Konkurrent aus dem Rennen

Eine dieser Möglichkeiten ist für Arnautovic nun vom Tisch. Besiktas Istanbul hat sich entschieden und holt statt "Arnie" 20-Millionen-Stürmer Tammy Abraham aus England.

Damit ist ein Hauptkonkurrent für Rapid aus dem Rennen, der Weg scheint frei für den Arnautovic-Traum in Hütteldorf.