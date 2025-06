Italien statt Rapid: Arnautovic privat wie noch nie

Während ganz Österreich über einen möglichen Arnautovic-Transfer zu Rapid diskutiert, verfolgt der ÖFB-Rekordspieler in Italien ganz andere Ziele.

Kommt er oder kommt er nicht? Marko Arnautovic ist in den letzten Wochen das Thema in Fußball-Österreich. Sein möglicher Transfer zu Rekordmeister Rapid schlägt hohe Wellen und das, obwohl er noch lange nicht unterschrieben hat. Stattdessen verbringt er seine Zeit in Italien mit der Familie.

Der erste Vlog von "TheArnaSisters" auf YouTube zeigt den Rekord-Internationalen von einer Seite, die nur die wenigsten kennen. In dem 18-minütigen Video geht es um die Teilnahme von Tochter Emilia an einem Jugend-Reitturnier in Italien. Zuerst sieht man, wie Mutter Sarah mit den Töchtern im Auto zum Wettkampfort fährt.

Dort angekommen geht es in den Stall, wo auch Papa Marko ordentlich anpacken muss, in Tanktop, Badeshorts und Badeschlapfen. "Ich schau aus, als würde ich auf einem Bauernhof in Serbien arbeiten", scherzt der Star-Kicker.

Papa Marko spendet Trost

Der Wettkampf verläuft für Tochter Emilia nicht nach Wunsch. Ein Fehler beim letzten Hindernis wirft sie weit zurück. Arnie baut seinen Spross auf, wird leidenschaftlich, als er selbst die Ergebnisse am Handy nachsieht. "Ohne den Fehler wärst du auf Platz 10", will er Emilia aufbauen. Die reagiert aber mehr genervt und frustriert, ganz wie der Vater, wenn er eine Top-Chance am Platz vergeben hat.

Zum Abschluss des Videos sieht man noch, wie sich unser Superstar um das Pferd, ein Pony, kümmert. Er füttert es und küsst es. Eine herzliche, emotionale Seite, die nur die wenigsten von dem sonst so coolen Arnautovic kennen. Vielleicht darf man ja auch bald regelmäßig in Wien diese Seite kennenlernen, sollte er sich tatsächlich für einen Wechsel zu Rapid entscheiden.