Sensationsmeldung aus Hütteldorf! Rapid-Juwel Yusuf Demir (18) verlängert seinen Vertrag bei Rapid und wird zum FC Barcelona verliehen.

Viele Internationale Vereine waren im Rennen um Rapid-Juwel Yusuf Demir – den Zuschlag bekommt der FC Barcelona. Demir verlängert seinen im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag beim österreichischen Rekordmeister zwar vorzeitig bis 2023, wird in der kommenden Saison aber nach Spanien verliehen. Barcelona sicherte sich zudem eine Kaufoption auf Demir, laut bei 10 Millionen Euro. „Mit dem Wechsel zum FC Barcelona geht ein unglaublich großer Kindheitstraum in Erfüllung. Ich werde zu meinem Lieblingsklub und dem größten Verein auf der Welt wechseln. Zu Rapid bin als kleines Kind mit großen Träumen gekommen und gehe jetzt als unglaublich dankbarer Junge“, betont Demir, der zunächst in der dritten spanischen Liga bei Barcelona B auflaufen wird.

Barisic: "Können ihm die Erfüllung seines Traums nicht verwehren"

Rapid-Sportboss Zoki Barisic meint: „Der FC Barcelona, der absolute Traumklub von Demir, hat schon seit längerer Zeit Interesse an ihm gezeigt und wir können Yusuf die Erfüllung seines großen Traums nicht verwehren. Er möchte unbedingt zu Barca, daher konnten wir auch in den vergangenen Monaten lukrative Transferangebote zu anderen internationalen Top-Klubs nicht annehmen.“ Bei Rapid kam der 18-jährige Linksfuß auf ingesamt 38 Spiele (9 Tore, 4 Assist), im März wurde Demir erstmals ins ÖFB-Team einberufen.