Neue Wäsch': Rapid präsentiert Auswärtstrikot

Rapid hat im Zuge des grün-weißen Tag der offenen Tür, vor dem Bundesliga-Start gegen Admira am Freitag (18:30 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker), sein neues Auswärtstrikot vorgestellt. Die neue Wäsch' in der Fremde ist in den Farben Blau und Rot längs gestreift gehalten. Die passenden Hosen dazu werden in Rot erstrahlen.

© GEPA

Seine Premiere wird das Trikot am zweiten Spieltag feiern, da gastieren die Hütteldorfer bei Sturm Graz (19. September, 17 Uhr). Schon jetzt ist das neue Trikot in den Fanshops sowie im Rapid-Onlineshop erhältlich.