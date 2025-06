Fix! FC Red Bull Salzburg und Ex-Trainer gehen getrennte Wege

Red Bull Salzburg und Pepijn Lijnders (42) lösen den Vertrag einvernehmlich auf. Der Ex-Trainer war bisher noch auf der Gehaltsliste bei den Bullen.

Vizemeister Red Bull Salzburg vermeldete am Mittwoch die Trennung vom früheren Coach in beiderseitigem Einvernehmen.

Der frühere Co-Trainer von Jürgen Klopp bei Liverpool wurde im Dezember 2024 von den Bullen freigestellt, war aber weiterhin noch auf der Gehaltsliste des Vereins.

"Nach sehr konstruktiven und positiven Gesprächen in den letzten Tagen haben wir nunmehr den Vertrag mit unserem Ex-Coach Pepijn Lijnders in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Wir bedanken uns nochmals bei Pep für seinen Einsatz und seine Leidenschaft während der Zeit bei uns und wünschen ihm alles Gute für seine weitere sportliche Zukunft!", zitieren die Salzburger Geschäftsführer Stephan Reiter und Rouven Schröder in der Mitteilung.

Aus nach unzufriedener Herbstrunde

Lijnders konnte die hohen Erwartungen in Salzburg nie erfüllen. Nach einem guten Start und erfolgreicher Champions-League-Qualifikation folgten Pleiten in der Liga und auch Debakel in der Königsklasse - darunter ein 0:5 gegen Bayer Leverkusen.



Am Ende stand Salzburg nur auf Rang 5 und zehn Punkte hinter Sturm. Die Klubführung zog daraufhin im Dezember die Reißleine und stellte Lijnders nach seinem Amtsantritt am 01.07.2024 nach nur 5 Monaten frei. Nun ist das Kapitel mit dem Niederländer endgültig abgeschlossen.

Guardiola-Assistent bei Machester City?

Möglicher Hintergrund für die Einigung: Lijnders wurde in den vergangenen Tagen als möglicher Assistent von Pep Guardiola bei Manchester City gehandelt. Jetzt wäre sein Weg zurück auf die Insel frei.