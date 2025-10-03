Rapid sucht nach 18 Spielen endlich Sieg in Salzburg

Salzburg und Rapid liefern sich ein Duell der strauchelnden Topclubs. Beide Teams kommen mit Europacup-Niederlagen und enttäuschenden Liga-Ergebnissen in den Schlager.

Red Bull Salzburg trifft Sonntag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in Wals-Siezenheim auf Tabellenführer Rapid. Im Topspiel der neunten Runde treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt ins Straucheln geraten sind. Salzburg hat vier der jüngsten fünf Pflichtspiele verloren, zuletzt das 0:2 in Lyon. "Wir brauchen jetzt dringend ein Erfolgserlebnis", forderte Trainer Thomas Letsch.

Rapid sucht Ende der negativer Serie

Die Hütteldorfer haben ihre vergangenen beiden Matches verloren und sind in Salzburg seit über zehn Jahren sieglos. In 18 vergeblichen Versuchen konnte Rapid nicht gewinnen. "Beide Mannschaften strotzen wohl aufgrund der letzten Ergebnisse nicht voller Selbstvertrauen", sagte Trainer Peter Stöger. Bei einer Niederlage würde Rapid hinter die Salzburger rutschen.

Letsch mit sarkastischem Seitenhieb

Der Salzburg-Coach betonte, Rapid stehe "zurecht auf Platz eins" und fügte sarkastisch hinzu: "Bis vor drei Wochen sind sie noch als künftiger Meister gehandelt worden." Stöger konterte: "Wir haben in dieser Saison schon öfter bewiesen, dass wir in der Lage sind, Partien zu gewinnen, die man bei Rapid schon länger nicht mehr gewonnen hat."

Mögliche Aufstellungen:

FC Red Bull Salzburg - SK Rapid

Anpfiff: 17.00 Uhr

Stadion: Red Bull Arena, Wals-Siezenheim

Schiedsrichter: Semler

Ergebnisse 2024/25:



2:3 (a)

2:2 (h)

2:0 (a)

4:2 (h)

Salzburg: Schlager - Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzic - Diabate, Diambou - Yeo, Alajbegovic - Ratkov, Baidoo

Es fehlen: Bidstrup (Oberschenkel), Mellberg, Kawamura, Konate (alle Knie), Sulzbacher (Sprunggelenk)

Rapid: Hedl - Bolla, Cvetkovic, Ahoussou, Horn - Amane, Ndzie - Radulovic, Gulliksen, Wurmbrand - Mbuyi

Es fehlen: Dahl, Marcelin, Börkeeiet (alle verletzt bzw. im Aufbautraining)

Fraglich: Antiste (angeschlagen)

Live auf Sky.