Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Red Bull Salzburg
stöger
© gepa

Krisenduell!

Rapid sucht nach 18 Spielen endlich Sieg in Salzburg

03.10.25, 15:25 | Aktualisiert: 03.10.25, 16:57
Teilen

Salzburg und Rapid liefern sich ein Duell der strauchelnden Topclubs. Beide Teams kommen mit Europacup-Niederlagen und enttäuschenden Liga-Ergebnissen in den Schlager.

Red Bull Salzburg trifft Sonntag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in Wals-Siezenheim auf Tabellenführer Rapid. Im Topspiel der neunten Runde treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt ins Straucheln geraten sind. Salzburg hat vier der jüngsten fünf Pflichtspiele verloren, zuletzt das 0:2 in Lyon. "Wir brauchen jetzt dringend ein Erfolgserlebnis", forderte Trainer Thomas Letsch.

Rapid sucht Ende der negativer Serie

Die Hütteldorfer haben ihre vergangenen beiden Matches verloren und sind in Salzburg seit über zehn Jahren sieglos. In 18 vergeblichen Versuchen konnte Rapid nicht gewinnen. "Beide Mannschaften strotzen wohl aufgrund der letzten Ergebnisse nicht voller Selbstvertrauen", sagte Trainer Peter Stöger. Bei einer Niederlage würde Rapid hinter die Salzburger rutschen.

Letsch mit sarkastischem Seitenhieb

Der Salzburg-Coach betonte, Rapid stehe "zurecht auf Platz eins" und fügte sarkastisch hinzu: "Bis vor drei Wochen sind sie noch als künftiger Meister gehandelt worden." Stöger konterte: "Wir haben in dieser Saison schon öfter bewiesen, dass wir in der Lage sind, Partien zu gewinnen, die man bei Rapid schon länger nicht mehr gewonnen hat."

Mögliche Aufstellungen:

FC Red Bull Salzburg - SK Rapid

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Red Bull Arena, Wals-Siezenheim
  • Schiedsrichter: Semler

Ergebnisse 2024/25:

  • 2:3 (a)
  • 2:2 (h)
  • 2:0 (a)
  • 4:2 (h)

Salzburg: Schlager - Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzic - Diabate, Diambou - Yeo, Alajbegovic - Ratkov, Baidoo

Es fehlen: Bidstrup (Oberschenkel), Mellberg, Kawamura, Konate (alle Knie), Sulzbacher (Sprunggelenk)

Rapid: Hedl - Bolla, Cvetkovic, Ahoussou, Horn - Amane, Ndzie - Radulovic, Gulliksen, Wurmbrand - Mbuyi

Es fehlen: Dahl, Marcelin, Börkeeiet (alle verletzt bzw. im Aufbautraining)

Fraglich: Antiste (angeschlagen)

Live auf Sky.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden