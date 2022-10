RB Salzburg verzichtet auf Trauerminute bei Chelsea-Kracher

Auch beim heimischen Fußball-Serienmeister sitzt der Schock nach dem Ableben von Dietrich Mateschitz tief. Beim Champions-League-Hit am Dienstag gegen Chelsea wird es dennoch keine Trauerminute geben.

Österreichs Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg hat "mit großer Betroffenheit vom Ableben Dietrich Mateschitz' erfahren". Das teilte der Club am Sonntag via Twitter mit. Von den engsten Angehörigen gebe es jedoch den Wunsch, auf große Trauer zu verzichten, sagte ein Sprecher der APA. Diesem wolle man nachkommen, deshalb wird es wohl vor den nächsten Spielen der "Bullen" auch keine Trauerminute geben.

"Wir denken an einen großen Visionär und Menschen zurück, dem gegenüber wir große Dankbarkeit verspüren für all das, was er uns als Klub ermöglicht hat. Jetzt sehen wir uns mehr denn je in der Verantwortung, sein Lebenswerk und seine Vision zusammen mit Red Bull in seinem Sinne weiterzuführen", hieß es im offiziellen Statement des Vereins, der dank der Unterstützung der Red Bull GmbH von Mateschitz 13 nationale Meistertitel gewann und zuletzt regelmäßig Gast in der Champions-League-Gruppenphase ist.

Mit RB Leipzig zeigte sich auch der Club, den Red Bull in Deutschland übernommen hatte, tief betroffen vom Ableben des Mäzens. "Seine Leidenschaft für den Sport, sein Einsatz und Spirit werden uns stets inspirierendes Vorbild bleiben und wir sehen es als unsere Verantwortung an, seine Vision für RB Leipzig in seinem Sinne weiterzuführen", teilte der Bundesligist mit.