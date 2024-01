Serienmeister will diesen Ex-Bullen zurückholen

In der Mozartstadt könnte sich womöglich ein spektakuläres Mega-Comeback abzeichnen. Serienmeister Salzburg hat auf der Suche nach Verstärkung offenbar einen ehemaligen Spieler, der von 2012 bis 2017 im Bullen-Dress für Furore sorgte, ins Visier genommen

Trotz der Aussage von Bullen-Sportdirektor Bernhard Seonbuchner, dass man auf allen Positionen gut aufgestellt sei und keine weiteren Transfers geplant seien, hält sich in Salzburg hartnäckig das Gerücht, dass Valentino Lazaro auf der Wunschliste des Meisters steht. Laut Transfer-Insider Nicolo Schira sollen die Mozartstädter auch schon beim FC Torino bezüglich einer Leihe des Außenbahnspielers angefragt haben.

Lazaro war mit Bullen auf Titeljagd

Der 27-jährige wurde einst in der Bullen-Akademie ausgebildet. Zwischen 2012 und 2017 spielte er für die Profis. Danach wechselte er zuerst per Leihe, 2018 dann fix zu Hertha Berlin nach Deutschland. Es folgten weitere Stationen im Ausland (Inter Mailand, Newcastle United, Borussia Mönchengladbach & Benfica Lissabon). Mittlerweile kickt Lazaro für den Serie-A-Klub FC Turin. Mit 79 Einsätzen in der deutschen Bundesliga, 45 in der Serie A und 13 in der Premier League würde er reichlich Topliga-Erfahrung mitbringen. Und auch für das ÖFB-Team lief Lazaro bereits 36 Ma auf.

Während seiner Zeit in Salzburg krönte sich der gebürtige Salzburger fünfmal zum Meister und viermal zum Cupsieger. Kommen 2024 noch mehr heimische Titel hinzu? Bis zum 6. Februar um 23.59 Uhr hat der Ex-Bulle zumindest noch Zeit zum Überlegen. Denn dann schließt das rot-weiß-rote Winter-Transferfenster.