Transfer-Hammer: ÖFB-Teamspieler nach Frankreich

Auf den Spuren von Kevin Danso: Verteidiger unterschreibt bei RC Lens.

Der 21-jährige österreichische Nationalspieler, u. a. auch schon mit einem A-Team-Einsatz, kam bereits als 14-Jähriger Anfang 2018 nach Salzburg. Einsätze in der Red Bull Fußball Akademie (inklusive U18-Meistertitel), beim Kooperationsklub FC Liefering sowie in der UEFA Youth League-Mannschaft führten den Innenverteidiger letztlich zum FC Red Bull Salzburg. Dort kam Samson Baidoo auf einen Meistertitel in der Bundesliga und insgesamt 71 Einsätze in der Meisterschaft, im ÖFB-Cup, in der UEFA Champions League bzw. bei der FIFA Klub-WM.

Geschäftsführer Sport Rouven Schröder: „Samson Baidoo hat sich in den letzten sieben Jahren auf beeindruckende Weise entwickelt und ist ein Paradebeispiel für den Salzburger Weg. Seit seinem Eintritt in die Red Bull Akademie hat er kontinuierlich Fortschritte gemacht und sich sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene bewiesen. Wir sind stolz auf seine Leistungen und dankbar für seinen Beitrag zum Erfolg unseres Klubs. Wir wünschen ihm alles Gute für seine neue Herausforderung beim RC Lens und sind überzeugt, dass er auch dort seine Qualitäten unter Beweis stellen wird.“

Samson Baidoo: „Ich bin schon mit 14 Jahren nach Salzburg gekommen, habe also fast meine ganze bisherige Karriere hier verbracht. Und in all den Jahren hatte ich die besondere Möglichkeit, mich auf höchstem Niveau und Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Jetzt gehe ich als Spieler, der schon in der Champions League und auch im österreichischen Nationalteam spielen durfte. Für all das bin ich dem Klub, allen Mitarbeitern, meinen Mannschaftskollegen und ebenso den Fans außerordentlich dankbar. Jetzt ist für mich aber der richtige Zeitpunkt gekommen, um eine neue Herausforderung zu suchen und ein neues Abenteuer zu wagen.“