Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Ried
Ried Jubel
© Gepa

Bundesliga

Ried vs WSG: Beide wollen Sieglosigkeit beenden

03.10.25, 15:23
Teilen

Ried und WSG Tirol wollen endlich wieder siegen. Im Tabellennachbarschaftsduell treffen der Neunte auf den Achten. Beide Teams holten zuletzt nur einen Punkt aus drei Spielen.

Ried trifft Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in Oberösterreich auf die WSG Tirol. Im Duell des Tabellenneunten gegen den Achten wollen beide Teams ihre Sieglosigkeit beenden. "Die Verhältnisse sind leistungstechnisch wahrscheinlich ähnlich", sagte WSG-Coach Philipp Semlic. Beide Teams holten in den jüngsten drei Runden nur einen Punkt.

WSG mit Tor-Serie und Defensivproblemen

Die Tiroler sind das einzige Team der Liga, das in jedem Spiel traf, aber auch immer mindestens ein Gegentor kassierte. "Wir träumen nicht von den warmen Heidelbeeren. Wir wissen, dass wir jetzt wie das Eichhörnchen Punkte sammeln müssen", erläuterte Semlic die Situation vor dem Play-off.

Ried sucht ersten Heimsieg

Die Rieder peilen im fünften Anlauf den ersten Triumph vor eigenem Publikum an. "Das wäre ein nächster wichtiger Meilenstein auf unserem Weg", unterstrich Trainer Maximilian Senft. Für den Aufsteiger geht es ebenso wie für die WSG um wichtige Punkte für die weitere Saisonplanung.

Mögliche Aufstellungen:

SV Ried - WSG Tirol

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: BWT X Oberösterreichische Arena, Ried
  • Schiedsrichter: Ciochirca

Ergebnisse 2024/25:

  • keine

Ried: Leitner - Havenaar, Sollbauer, Steurer - Bajic, Maart, Mayer, Pomer - Grosse, Mutandwa, Van Wyk

Es fehlen: Kirnbauer (Sprunggelenk), Mesic, Stöger (beide verletzt)

Fraglich: Scherzer (Adduktoren)

WSG: Stejskal - Boras, Lawrence, Kubatta - Butler, Taferner, Müller, Böckle - Wels, Anselm, Sabitzer

Es fehlen: L. Sulzbacher (Kreuzbandriss), Jaunegg (Muskelfaserriss)

Live auf Sky.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden