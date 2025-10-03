Ried vs WSG: Beide wollen Sieglosigkeit beenden

Ried und WSG Tirol wollen endlich wieder siegen. Im Tabellennachbarschaftsduell treffen der Neunte auf den Achten. Beide Teams holten zuletzt nur einen Punkt aus drei Spielen.

Ried trifft Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in Oberösterreich auf die WSG Tirol. Im Duell des Tabellenneunten gegen den Achten wollen beide Teams ihre Sieglosigkeit beenden. "Die Verhältnisse sind leistungstechnisch wahrscheinlich ähnlich", sagte WSG-Coach Philipp Semlic. Beide Teams holten in den jüngsten drei Runden nur einen Punkt.

WSG mit Tor-Serie und Defensivproblemen

Die Tiroler sind das einzige Team der Liga, das in jedem Spiel traf, aber auch immer mindestens ein Gegentor kassierte. "Wir träumen nicht von den warmen Heidelbeeren. Wir wissen, dass wir jetzt wie das Eichhörnchen Punkte sammeln müssen", erläuterte Semlic die Situation vor dem Play-off.

Ried sucht ersten Heimsieg

Die Rieder peilen im fünften Anlauf den ersten Triumph vor eigenem Publikum an. "Das wäre ein nächster wichtiger Meilenstein auf unserem Weg", unterstrich Trainer Maximilian Senft. Für den Aufsteiger geht es ebenso wie für die WSG um wichtige Punkte für die weitere Saisonplanung.

Mögliche Aufstellungen:

SV Ried - WSG Tirol

Anpfiff: 17.00 Uhr

Stadion: BWT X Oberösterreichische Arena, Ried

Schiedsrichter: Ciochirca

Ergebnisse 2024/25:



keine

Ried: Leitner - Havenaar, Sollbauer, Steurer - Bajic, Maart, Mayer, Pomer - Grosse, Mutandwa, Van Wyk

Es fehlen: Kirnbauer (Sprunggelenk), Mesic, Stöger (beide verletzt)

Fraglich: Scherzer (Adduktoren)

WSG: Stejskal - Boras, Lawrence, Kubatta - Butler, Taferner, Müller, Böckle - Wels, Anselm, Sabitzer

Es fehlen: L. Sulzbacher (Kreuzbandriss), Jaunegg (Muskelfaserriss)

Live auf Sky.