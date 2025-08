Salzburg startet bei Aufsteiger Ried in die neue Saison

Red Bull Salzburg startet am Samstag auswärts gegen Aufsteiger Ried in die Bundesliga. Coach Letsch warnt vor einer schweren Aufgabe – drei Tage vor dem CL-Quali-Hinspiel.

Red Bull Salzburg eröffnet die neue Bundesliga-Saison am Samstag mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger SV Ried (19.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker). Für Vizemeister Salzburg ist es das erste Pflichtspiel seit dem 1:1 gegen Brann Bergen, das den Aufstieg in die nächste Champions-League-Quali-Runde brachte. Trainer Thomas Letsch rechnet mit einem fordernden Gegner.

„Große Herausforderung“ für Salzburg

„Es gibt leichtere Aufgaben als gegen einen Aufsteiger zu starten“, sagte Letsch. Er erwartet ein volles Stadion, viel Energie bei Ried und eine Mannschaft mit Qualität. Die Belastung durch die Champions League sei spürbar, auch weil die Regeneration nach dem Mittwochspiel im Fokus stehe. Mehrere Spieler fehlen verletzt, darunter Kawamura, Konate, Mellberg, Sulzbacher, Yeo und Terzic. Karim Onisiwo ist hingegen wieder einsatzbereit. „Wir müssen uns mehr Chancen erspielen – am besten gleich gegen Ried“, so der Stürmer.

Ried will überraschen

Bei Ried fehlen Stöger und Mesic. Hinter den Einsätzen von Sane und Scherzer steht ein Fragezeichen. Trainer Maximilian Senft nimmt die Außenseiterrolle an: „Die passt gut zu unseren Tugenden wie Kampfgeist, Laufbereitschaft und Teamwork.“ Das Team will Salzburg 90 Minuten fordern. Kapitän Andreas Leitner kündigt an: „Das Kräftemessen könnte größer nicht sein, aber wir werden alles reinhauen, damit wir eine Überraschung schaffen.“

Wiedersehen an der Seitenlinie

Für Senft und Letsch ist es ein besonderes Duell: Beide arbeiteten 2018/19 bei der Wiener Austria zusammen. „Ich kenne ihn sehr gut und weiß, dass er spannende Ideen hat“, sagte Letsch über seinen Kollegen.

Zahlen und Rückblick

Salzburg strebt den neunten Auftaktsieg in Folge an – eine bisher unerreichte Serie. Im Vorjahr taten sich die Bullen beim 3:2 gegen Aufsteiger GAK schwer. Ried ist seit elf Liga-Spielen gegen Salzburg sieglos. Das Comeback ins Oberhaus fällt exakt auf den Tag des ersten Bundesliga-Spiels des Vereins vor 30 Jahren: Am 2. August 1995 gewann Ried mit 2:1 gegen Rapid. Rund 6.000 Tickets sind für das Spiel am Samstag bereits verkauft.