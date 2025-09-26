SV Ried will nach 2:3-Kater gegen GAK ersten Heimsieg

Die SV Ried will gegen den GAK den ersten Heimsieg einfahren. Nach der bitteren 2:3-Niederlage in Wien trotz 2:0-Führung zeigt sich Trainer Senft zuversichtlich. Der GAK kommt mit Selbstbewusstsein nach Graz.

Die SV Ried will sich nach der bitteren 2:3-Auswärtsniederlage bei der Wiener Austria rehabilitieren. Trotz 2:0-Führung kassierte das Team den verlorenen Dreier. "Mit diesem Ziel vor Augen erlebte ich eine höchst motivierte und fokussierte Mannschaft während der Trainingswoche", betonte SVR-Trainer Maximilian Senft.

Kampfansage an Grazer Gäste

Senft erwartet sich "einen echten Fight auf Augenhöhe" gegen den GAK. Verzichten muss der Trainer auf Innenverteidiger Dominik Kirnbauer, der wegen einer Sprunggelenksverletzung mehrere Wochen ausfallen wird. Für die Rieder wäre es der erste Heimsieg der Saison.

GAK trotz Platzierung gefährlich

Dass der GAK mit vier Punkten am Tabellenende steht, hat beim Aufsteiger mit sieben Zählern nur wenig Bedeutung. "Es läuft momentan nicht so gut bei ihnen, davon dürfen wir uns aber nicht täuschen lassen. Sie haben keine schlechte Mannschaft", warnt Ried-Offensivmann Mark Grosse.

Grazer mit Selbstvertrauen

Die Grazer holten gegen Tabellenführer Rapid mit einem späten 1:1 zuletzt einen Punkt. "Ich denke, dass wir das bessere Team sind", sagte GAK-Torjäger Tio Cipot. Der erste Saisonsieg lässt bei vier Unentschieden in sieben Spielen allerdings noch auf sich warten.

Mögliche Aufstellungen:

SV Ried - GAK

Anpfiff: 17.00 Uhr

Stadion: BWT X Oberösterreichische Arena, Ried

Schiedsrichter: Gishamer

Ergebnisse 2024/25:



keine

Ried: Leitner - Havenaar, Sollbauer, Steurer - Bajic, Maart, Mayer, Pomer - Grosse, Mutandwa, Sane

Es fehlen: Kirnbauer (Sprunggelenk), Scherzer (Adduktoren), Stöger, Mesic (beide verletzt)

GAK: Meierhofer - Vraa, Pines, Owusu - Frieser, Koch, S. Fofana, Italiano - Harakate, Maderner, Cipot

Live auf Sky.