Bidstrup
© Gepa

Bundesliga

Salzburg vor Pflichtaufgabe gegen Blau-Weiß Linz

29.08.25, 17:00
Teilen

Nach der Europa-Legague-Auslosung ist vor der Bundesliga und dort empfängt RB Salzburg am Samstag (17 Uhr/live auf Sky) Schlusslicht Blau-Weiß Linz zum Schlagabtausch.

Salzburgs Favoritenrolle könnte am Samstag (ab 17 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) nicht größer sein. National gewannen die "Bullen" von sechs Pflichtspielen fünf, nur beim Ligaauftakt-2:2 in Ried gab es keinen vollen Erfolg. "Es wäre aber fahrlässig, wenn wir denken würden, dass es am Samstag allein aufgrund der Tabellensituation und des Umstands, dass Blau-Weiß noch nicht gepunktet hat, ein Selbstläufer wird", sagte Salzburg-Trainer Thomas Letsch. In der jüngsten Meistergruppe setzte sich sein Team im direkten Duell zweimal knapp mit 2:1 durch.

Linz vermisst Versicherung Ronivaldo

Salzburg hat mit zwölf die klar meisten Tore erzielt. "Wir reden über das Thema Effizienz bei einem Schnitt von drei Toren pro Spiel, darüber bin ich alles andere als unglücklich", erläuterte der Deutsche, dem Linksverteidiger Frans Krätzig wieder zur Verfügung steht.

Ganz anders ist die Situation bei den Blau-Weißen, die nach vier Runden noch ohne Treffer dastehen. Das gab es in der Ligageschichte zuvor erst zwei Mal (Vienna 1984, Ried 1998). Mit Ronivaldo fällt obendrein auch noch der Torschützenkönig 2024/25 verletzt aus. Bleibt die Truppe von Mitja Mörec auch gegen Salzburg ohne Tor, dann wäre das ein neuer Bundesliga-Negativrekord.

Mögliche Aufstellung

Salzburg: Schlager - Lainer, Gadou, Rasmussen, Trummer - Bidstrup, Diabate - Alajbegovic, Kjaergaard - Ratkov, VertessenBlau-Weiß: Baier - Varesi-Strauss, Bakatukanda, Maranda - Anderson, Pasic, Briedl, Pirkl - Mensah, Knollmüller, S. Seidl

