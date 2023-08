Salzburg zu Jaissle-Aus: "Ende anders vorgestellt"

Salzburg muss gegen Altach nach Jaissle-Knall Reaktion zeigen Fußball-Meister Salzburg will in Altach standesgemäß in die Bundesliga-Saison starten, hat aber besondere Umstände zu verdauen. Cheftrainer Matthias Jaissle wurde vor der Vorarlberg-Reise vom Club dienstfrei gestellt, nachdem der Deutsche unbedingt nach Saudi-Arabien wechseln will.