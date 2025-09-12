Scharfer Rene wartet zum Rapid-Einstand

Erste Idee der Neo-Finanzchefin führt zu einem bekannten Wiener Würstelstand.

Erstmals wacht eine Dame über die grün-weißen Finanzen, die laut Präsident Alexander Wrabetz auf einer soliden Basis stehen, für die Zukunft gut gerüstet sind, obwohl jeder Euro zweimal umgedreht werden muss. Die 39-jährige Daniela Bauer bekam den Job als Wirtschafts-Geschäftsführerin unter 100 Bewerbungen, die Niederösterreicherin aus einer Familie mit grün-weißen Fans kam vor 30 Jahren erstmals mit Rapid bei einem Besuch im Hanappi-Stadion in Berührung, startete bis 2013 im Ski-Freestyle-Weltcup.

Mentor ist Ex-DFL-Boss Seifert

Sie war unter dem langjährigen Geschäftsführer der deutschen Liga, ihrem Mentor Christian Seifert, für die internationale DFL-Vermarktung zuständig, baute Büros in New York und Peking auf, verantwortete in den letzten fünf Jahren bei Rapid-Sponsor Allianz das Partnership-Sponsoring, unter anderem bei Bayern München, betreute die Allianz-Stadien in München, Turin, Nizza, Sao Paulo, Sydney, Minnesota, London (für Rugby) und Hütteldorf.

Mit Herzog & Stöger am Würstelstand

Ihre erste Idee für kreativeres Rapid-Marketing führt sie Samstag ab 10 Uhr fünf Stunden lang zum scharfen Rene, dem bekannten Würstelstand am Wiener Schwarzenbergplatz: Dort wird der neue, weiße Rapid-Dress mit grünen Sponsorenaufschriften, in dem Rapid Sonntag im Duell der Unbesiegten gegen WSG Tirol erstmals spielt, präsentiert und verkauft. Unter anderem von Trainer Peter Stöger und Legende Andreas Herzog: „Rapid muss in Wien noch präsenter werden“ heißt ein Ziel von Daniela Bauer, die das Potenzial sieht, „sehr viel zu erreichen, auch international!“

Besuch bei Länderspiel

Sie gibt zu, den deutschen Fußball noch besser zu kennen als den österreichischen. Arbeitete bereits im Urlaub vor dem offiziellen Start am 1. September, besuchte viele Spiele, auch Österreichs 1:0 gegen Zypern. Hatte bei jedem Thema fünf wichtige Telefonnummern parat. Entscheidend: Wenn sie anrief, wurde auch abgehoben.