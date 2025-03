Chaos! Rapid-Star Grgic wird ausgewechselt und sieht ROT!

Schiedsrichter Harkam sorgte im Kracher zwischen Rapid und Salzburg mit einer Roten Karte für totale Verwirrung.

Die 70. Minute im Liga-Hit in Wien-Hütteldorf wird einige Fragen aufwerfen. Schiedsrichter Harkam zeigt Rapid-Star Lukas Grgic die Gelb-Rote Karte und sorgt damit für jede Menge Aufregung.

Doch was war passiert? Grgic selbst war zuvor verletzt am Boden und wurde an der Seitenlinie behandelt. Währenddessen wurde er bereits ausgewechselt und durch Moritz Oswald ersetzt. Dann wurde es richtig kurios. Während Grgic nach der Behandlung am Weg in die Kabine war, winkte ihn Schiedsrichter Harkam auf den Platz, als wäre er ein Spieler, der nach der Verletzung nur darauf wartet, wieder aufs Feld zu dürfen.

Rapid mit zwölftem Mann

Doch dann die nächste Verwirrung. Grgic kommt, Rapid ist mit zwölf Leuten am Platz und Harkam pfeift ab. Er läuft auf den Hütteldorfer zu und zeigt ihm, ohne zu zögern, die Gelbe Karte. Scheinbar dürfte Harkam einen Hinweis von seinen Kollegen per Funk erhalten haben. Bitter ist nur, dass der 29-Jährige bereits in der ersten Halbzeit nach einem Foul verwarnt wurde.

Grgic wollte erst gar nicht das Feld verlassen und diskutierte auch mit dem vierten Offiziellen. Doch die Entscheidung blieb bestehen. Während der Mittelfeldspieler nächste Woche zusehen muss erntetet vor allem Schiedsrichter Harkam jede Menge Kritik, wieso er einen ausgewechselten Spieler überhaupt wieder aufs Feld holt.