Millionenregen: Rapid vor nächstem Rekord-Abgang

Nach dem 10-Millionen-Hammer um Flügelspieler Isak Jansson und seinem Wechsel zu OGC Nizza bahnt sich in Hütteldorf bereits der nächste Rekordverkauf an – fällt noch in diesem Sommer ein neuer Transfer-Bestwert?

Was für ein Transfer-Sommer in Hütteldorf! Erst sorgt der geplatzte Arnautovic-Coup für Aufsehen, dann verkauft Rapid Flügelflitzer Isak Jansson für satte 10 Millionen Euro in die französische Ligue 1 – Rekord! Aber dieser könnte schon bald Geschichte sein.

Denn laut dem Online-Portal africafoot.com bahnt sich der nächste Transfer-Hammer an: Denn Mamadou Sangare weckt derzeit großes internationales Interesse – und das nicht zum ersten Mal.

Trauner-Klub geht in die Offensive

Feyenoord Rotterdam will sich den 23-jährigen Mittelfeldmotor, der nach dem Ausschluss gegen Djurgarden im April die ersten beiden Europacupspiele noch gesperrt ist und Trainer Peter Stöger damit am Donnerstag (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) in der zweiten Runde der Conference-League-Quali gegen FK Dedic nicht zur Verfügung steht, schnappen. Nachdem die Niederländer bereits vor Monaten ihr Glück versuchten und mit einem 8-Millionen-Angebot bei den Grün-Weißen abgeblitzt sind, legen sie jetzt offenbar nach: 10 Millionen Euro sollen diesmal bereits sein Rapid zu überweisen.

Sangare das 14-fache der damaligen Ablösesumme wert

Sangare selbst soll einem Wechsel in die Eredivisie nicht abgeneigt sein. Und es wird noch spannender: Auch türkische Topklubs wie Besiktas, Trabzonspor und Galatasaray sollen am Malier interessiert sein. Fakt ist: Sangare steht bei Rapid noch bis Sommer 2029 unter Vertrag. Der dynamische Linksfuß war erst im vergangenen Sommer für rund 700.000 Euro von Red Bull Salzburg geholt worden. Nun winkt ein Deal, der Rapid das 14-Fache der damaligen Ablöse einbringen könnte.

Ein neuer Vereinsrekord? Nur noch eine Frage der Zeit.