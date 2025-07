Monster, Demir & Liverpool sollen Arnie-Transfer fixieren

Rekordmeister schwimmt vor dem Saisonstart in Geld.

Wie soll sich Rapid die kolportierte 6-Millionen-Euro-Gage von Marko Arnautovic (36) leisten? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Fans, sondern auch die Wirtschaftsabteilung der Grün-Weißen. Hier hat ab 1. September mit Daniela Bauer erstmals eine Frau das Sagen. Bauer gilt als absolute Sponsoring-Spezialistin, war zuletzt für Allianz in Deutschland tätig und soll beim SK Rapid "neue Türen öffnen".

Monster-Deal

Mit dem Sponsor-Deal rund um "Monster" ist den Grün-Weißen schon vor ihrem Amtsantritt der erste Coup gelungen. Der Vertrag mit dem offiziellen Energy-Drink-Partner läuft bis 2028 und spült eine sechsstellige Summe in die Hütteldorfer Klubkassa, die ohnehin schon bestens gefüllt ist, nachdem auch noch eine Überweisung aus England am Rapid-Konto eingetroffen ist.

Halbe Million für Kerkez

Absender: Der englische Fußball-Meister FC Liverpool. Grund: Die Reds sicherten sich die Dienste von Milos Kerkez. Der Ungar wurde in seiner Jugend in Hütteldorf ausgebildet, bevor er in England beim FC Bournemouth durchstartete und nun für 46 Millionen Euro an die Anfield Road wechselt. Rapid casht für Kerkez satte 500.000 Euro.

Demir-Tranche aus Istanbul

Mit Yusuf Demir haben die Hütteldorfer einen weiteren Ex-Spieler, der nach wie vor Geld bringt. Zur Erinnerung: Rapid verkaufte den dribbelstarken Kicker um 6 Millionen Euro an Galatasaray Istanbul, machte mit dem türkischen Rekordmeister aber eine Ratenzahlung für drei Jahre aus. Im Klartext: Im Sommer wird eine weitere Tranche in der Höhe von bis zu einer Million Euro fällig.

UEFA-Jackpot und Top-Transfers

Rechnet man die UEFA-Millionen von Rapid aus der letzten Conference-League-Saison zusammen, durch den Viertelfinal-Einzug knackte man die 10-Millionen-Euro-Marke, dann wird rasch klar: Das Geld für Marko Arnautovic ist da. Mehr noch: Durch einen sehr realistischen Verkauf von Mo Sangare (6 Mio.) und Serge-Philippe Raux-Yao (5 Mio.) wird der finanzielle Spielraum für die Rapid-Bosse noch größer und damit der Transfer von Marko Arnautovic immer wahrscheinlicher.