Bundesliga:
Kulovits
© Gepa

Interimslösung

Nach Stöger-Aus: Kulovits übernimmt vorerst

28.11.25, 13:38
Stefan Kulovits springt einmal mehr als Feuerwehrmann ein. 

Fußball-Bundesligist SK Rapid hat die Reißleine gezogen und Chefcoach Peter Stöger sowie dessen Co-Trainer Thomas Sageder von ihren Aufgaben entbunden. Das gab der Wiener Club Freitagmittag bekannt. Die Trennung kommt nur wenige Stunden nach der 1:4-Klatsche gegen Rakow Czestochowa in der Conference League. Stefan Kulovits übernimmt als Interimstrainer und ist bereits am Sonntag beim im Höhenflug befindlichen LASK (17.00) gefordert.

Kulovits und - als zusätzlicher Assistent - Luka Pavlovic spielen also erneut Feuerwehr in Hütteldorf. Diese Aufgabe hatte der 42-Jährige bereits heuer im Frühling inne, als sich Rapid von Robert Klauß getrennt hatte. "Stefan Kulovits und das weitere Betreuerteam werden jede Unterstützung haben, damit wir rasch eine Trendwende erleben", sagte Katzer. "Nun muss der volle Fokus auf die letzten Spiele des Jahres gelegt werden, parallel sondieren wir selbstverständlich den Markt nach geeigneten Persönlichkeiten für die Position des Cheftrainers ohne einen Schnellschuss machen zu wollen."

