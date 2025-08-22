Alles zu oe24VIP
Nach Ungarn-Pleite: Rapid holt Flügel-Flitzer Tilio (23)
Kommt von Celtic

Nach Ungarn-Pleite: Rapid holt Flügel-Flitzer Tilio (23)

22.08.25, 13:14
Neue Offensiv-Power im Anflug auf Hütteldorf: Marc Tilio. 

Nach dem 1:2 im Conference-League-Hinspiel gegen Győri ETO FC setzt Rapid Wien auf Verstärkung: Wie oe24 aus Sky-Informationen erfuhr, steht die Verpflichtung von Marco Tilio (23) von Celtic Glasgow unmittelbar bevor.

1,5 Mio. Euro für Fix-Transfer

Ursprünglich sollte der Australier nur für 350.000 Pfund ausgeliehen werden. Doch nun einigt sich Rapid mit Celtic auf einen Fix-Transfer für 1,3 Mio. Pfund (ca. 1,5 Mio. Euro). Der Grund: Die Schotten dürfen maximal sechs Spieler verleihen und benötigen die Plätze für andere Transfers.

Heute in Wien: Medizincheck & Vertrag bis 2029

Der schnelle Rechtsaußen wird noch heute in Wien erwartet, um den Medizincheck zu absolvieren und seinen Vertrag bis 2029 zu unterschreiben. Das kann der neue Rapid-Star:

23 Jahre alt, technisch versiert, extrem schnell.

Soll Rapids Offensive nach dem Rückschlag in Györ verstärken.

Bringt Champions-League-Erfahrung von Celtic mit.

