Peter Stöger warnt vor Kühbauers LASK in Hütteldorf

17.10.25, 17:05 | Aktualisiert: 17.10.25, 19:26
Teilen

Dietmar Kühbauer feiert sein Comeback als LASK-Trainer bei Rapid Wien. Beide Clubs brauchen dringend Punkte - Rapid nach drei Niederlagen, der LASK als Vorletzter. Das Duell der Trainer verspricht Spannung.

Am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) gastiert Dietmar Kühbauer mit dem LASK bei seiner "alten Liebe" Rapid Wien. Für den 54-jährigen Trainer bedeutet dies nach 869 Tagen die Rückkehr auf die Bundesliga-Bank. Beide Teams befinden sich in einer schwierigen Phase: Rapid kassierte zuletzt drei Pflichtspielniederlagen, der LASK liegt auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Kühbauer will Selbstvertrauen zurückbringen

"Wir wollen uns jetzt einmal stabilisieren und die Spieler da hinbringen, dass sie an sich glauben, das ist im Moment sehr wichtig", sagte der LASK-Trainer. Sein Team müsse in Wien "alles reinlegen müssen, um dort etwas mitzunehmen". Personelle Sorgen hat Kühbauer: Co-Trainer Manfred Nastl ist nach Gelb-Rot beim GAK gesperrt, ebenso fehlt Ismaila Coulibaly. Die Linzer holten in neun Runden nur wenige Punkte.

Rapid in Ergebniskrise

Die Hütteldorfer gingen mit drei Niederlagen und einem Remis aus den letzten vier Pflichtspielen in die Länderspielpause. Trainer Peter Stöger verlor dadurch die Tabellenführung, bleibt aber gelassen: "Wir sind in einer Situation, die okay ist. Sie ist nicht super, aber sie ist immer noch okay." Verletzungsbedingt fehlt weiterhin Petter Nosa Dahl, während Janis Antiste wieder fit ist.

Stöger warnt vor Kühbauer-Effekt

Der Rapid-Coach blickt dem Duell mit Respekt entgegen: "Mit dem Didi wird die Aufgabe nicht leichter, weil er ganz einfach ein guter Trainer ist." Stöger erinnert sich an gemeinsame Zweikämpfe als Spieler: "Die waren immer spannung mit ihm, denen bin ich aus dem Weg gegangen." Aktuell bereitet sich Rapid intensiv vor: "Wir versuchen uns ein bissl in ihn hineinzudenken, was könnte er auspacken." Für Stöger steht fest: "Den LASK sah ich indes weit unter dem, was die Mannschaft hergibt."

Mögliche Aufstellungen:

SK Rapid - LASK

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Allianz Stadion, Wien
  • Schiedsrichter: Harkam

Ergebnisse 2024/25:

  • 1:1 (h)
  • 1:2 (a)
  • EC-Play-off: 1:3 (a)
  • EC-Play-off: 3:0 (h)

Rapid: Hedl - Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Horn - Seidl, Amane - Wurmbrand, Gulliksen - Mbuyi, Antiste

Es fehlen: Dahl, Marcelin, Börkeeiet (alle verletzt bzw. im Aufbautraining), Schöller (Schulter), Ndzie (Fitness/im Aufbau)

LASK: Jungwirth - Cisse, Andrade, Bogarde - Jörgensen, Horvath, Berisha, Bello - Usor - Kalajdzic, Entrup

Es fehlen: I. Coulibaly (gelbgesperrt), Smakaj (Kreuzbandriss)

