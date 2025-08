Rapid startet gegen Angstgegner FC Linz – noch drei Rechnungen offen

Am Sonntag trifft Rapid zum Bundesliga-Auftakt auf Blau-Weiß Linz – den Angstgegner der Vorsaison. Drei Niederlagen und ein Remis will das Team von Peter Stöger vergessen machen.

Mit Blau-Weiß Linz wartet auf Rapid zum Ligaauftakt am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) ein unbequemer Gegner. In der vergangenen Saison gab es gegen die Linzer drei Niederlagen und ein Unentschieden. Nun soll der Umschwung gelingen. „Ich glaube, wir haben noch drei Rechnungen offen“, sagte Tormann Niklas Hedl. Auch Cheftrainer Peter Stöger will von Angstgegnern nichts wissen: „Wir müssen wieder alles abrufen, das wissen wir auch.“

Linz mit neuem Trainer, Rapid mit Belastung

Während Rapid bereits mehrere Pflichtspiele in den Beinen hat, startet Blau-Weiß mit neuem Trainer Mitja Mörec in die Saison. Gerald Scheiblehner hatte den Klub überraschend in die Meistergruppe geführt, ist aber mittlerweile bei GC Zürich tätig. Mörec erwartet ein schwieriges Spiel in Hütteldorf: „Wenn wir am Sonntag als Team auf unserem höchsten Niveau agieren, ist auch in Wien etwas möglich.“ Personell fehlen nur Mensah und Cvetko.

Rapid rotiert – Antiste fraglich

Bei Rapid könnte Janis Antiste fehlen, der sich gegen Decic Tuzi leicht verletzte. Langzeitverletzte und angeschlagene Spieler stehen weiter nicht zur Verfügung, dafür sind die international gesperrten Raux-Yao und Sangare am Sonntag einsatzbereit. Trainer Stöger will erneut rotieren: „Es werden die spielen, wo wir glauben, dass sie fit genug und die besten sind.“

Dursun nach St. Pölten verliehen

Keine Rolle mehr spielt Angreifer Furkan Dursun – er wurde an Zweitligist SKN St. Pölten verliehen. Rapid hat bisher alle drei Pflichtspiele unter Stöger gewonnen, doch die Gegner waren nicht auf Bundesliga-Niveau. „Es gibt nichts Cooleres, alle drei oder vier Tage zu spielen“, sagte Hedl zur laufenden Belastung.