Rapid-Talent wechselt vor Bundesliga-Start

Der vielfache ÖFB-Nachwuchsnationalteamkicker schnupperte in den letzten beiden Saisonen bereits Luft in der Profimannschaft und kam auf 16 Kurzeinsätze in Liga, ÖFB-Cup und im Europapokal.

Mehr als die Hälfte seines Lebens ist der 20-jährige Furkan Dursun Spieler beim SK Rapid und durchlief in der grün-weißen Akademie sämtliche Auswahlen. n der zweiten Mannschaft brachte es der Stürmer auf 52 Partien, in denen er in der Regionalliga Ost (Meistertitel 2024) und in der ADMIRAL 2. Liga insgesamt elf Treffer erzielte. Ein weiteres Tor gelang dem Wiener, der im Frühjahr in der U21-Nationalmannschaft debütierte (ebenfalls ein Treffer in bislang drei Einsätzen für Rot-Weiß-Rot), bei einem seiner drei Spiele im Rahmen der letztjährigen UEFA Youth League.

Spielpraxis als Chance

In der Vorbereitung auf die aktuelle Saison sammelte Dursun in zwei Testspielen (gegen Artis Brünn und MSK Zilina) Einsatzminuten bei den Profis. Ab sofort wird der grün-weiße Eigenbauspieler, der bis Sommer 2027 in Hütteldorf unter Vertrag steht, für den SKN St. Pölten auf Torjagd gehen und für die kommende Saison an die „Wölfe“ aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt verliehen. Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint: „Wir sind gemeinsam zum Entschluss gekommen, dass es für Furkan Dursun und seine Entwicklung die beste Lösung ist, dass er bei einem starken Zweitligisten viel Spielpraxis sammeln soll. Wir haben viel Vertrauen in die Qualitäten von ´Furki´ und hoffen, dass er in einigen Monaten als noch besserer Stürmer und mit viel Selbstvertrauen zu uns zurückkehren wird“, so der 45-jährige Wiener.