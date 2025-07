Rekordverkauf: Rapidler Jansson wechselt für 10 Millionen Euro zu Nizza

Jetzt ist es fix: Mit dem Verkauf von Isak Jansson durchbricht Rapid eine neue Schallmauer.

Transfer-Kracher bei Rapid! Wie Sky Sports Austria berichtet, steht der Wechsel von Isak Jansson kurz vor dem Abschluss – und der hat es in sich: Der Schwede soll rund 10 Millionen Euro in die Kassen der Hütteldorfer spülen. Damit wäre es der erste Verkauf im zweistelligen Millionenbereich in der Vereinsgeschichte!

Schwede kam für 250.000 Euro

Rapid bestätigte am Mittwochvormittag, dass Jansson das Trainingslager in Freistadt verlassen hat, um seinen Wechsel offiziell unter Dach und Fach zu bringen. Der 23-jährige Offensivspieler war erst im Sommer 2024 nach einer erfolgreichen Leihe für nur 250.000 Euro verpflichtet worden. Ein echter Mega-Coup von Geschäftsführer Sport Markus Katzer!

Teurer als Wöber und Beric

Insgesamt absolvierte Jansson 45 Pflichtspiele für Rapid, erzielte zehn Tore und bereitete sieben weitere vor. Jetzt bringt er dem Klub das rund Vierzigfache seines Einkaufspreises ein – ein echter Transfer-Coup! Zum Vergleich: Die bisherigen Rekordabgänge von Rapid waren Maximilian Wöber (zu Ajax) und Robert Beric (zu St. Etienne) – beide für je 7,5 Millionen Euro. Isak Jansson übertrifft sie alle!