× Stöger-Coup schlägt in Hütteldorf hohe Wellen

Sportdirektor Markus Katzer pokert. Hinter den Kulissen ist Entscheidung gefallen.

Kuriose Szenen in Hütteldorf. Wie oe24 bereits in der letzten Woche berichtete wird Peter Stöger (59) neuer Trainer vom heimischen Rekordmeister. Dennoch will der aktuelle Sportboss von Rapid, Markus Katzer, nichts von einer Entscheidung in der Trainier-Causa wissen. Fakt ist, es gibt keinen Trainer, der unterschrieben hat und es gibt keine finale Entscheidung“, meinte der 45-Jährige bei einem Medientermin. Die Suche beziehungsweise der Auswahlprozess sei noch im Gange.

Stöger & Katzer bei Admira

Katzer präzisierte aber auch, dass sich der Kreis der an in Frage kommenden Trainer im Wesentlichen „auf drei Kandidaten reduziert“ habe. „Es gibt eine Tendenz, aber wir haben für nächste Woche noch Gespräche mit Trainern angesetzt.“ Der Sportchef verwies auch auf die Tatsache, dass die Admira und ihr Sportdirektor Stöger in der 2. Liga mitten im Aufstiegskampf stecken. „Das ist ja unangenehm hoch zehn, die spielen heute in Liefering“, so Katzer über das Zweitliga-Spiel der Admira. Apropos Admira: Zusammen mit Stöger spielte Katzer bei den Niederösterreichern in der Saison 2001/02. Stöger war damals sogar Kapitän.

Auch Katzer bekommt neuen Vertrag

Katzer bestätigte allerdings, dass Rapids aktueller Interimstrainer Stefan Kulovits auch künftig unter dem neuen Coach dem Trainerstab angehören wird. Zu seiner eigenen Vertragsverlängerung meinte Katzer nur erneut, dass diese noch vor dem Heimspiel gegen Sturm Graz unter Dach und Fach sein soll. Klar ist: Sobald Katzer bleibt Sportboss und Rapid wird die Personalie am Wochenende bekanntgeben. Spätestens nächste Woche ist das Versteckspiel rund um Peter Stöger auch vorbei.