Torgala als Frustbewältigung: Rapid gelingt Befreiungsschlag in Burgi-Anwesenheit

Dank eines 5:0-Erfolges gegen Altach durfte Rapid am Samstag über den ersten Sieg des Jahres jubeln.

Nun scheint auch Rapid endlich im neuen Jahr angekommen zu sein. Denn 2025 verlief für die Hütteldorfer bislang nicht so wie gewünscht. Drei Liga-Pleiten in Folge kassierte man zuletzt - dementsprechend tief saß der Frust beim Rekordmeister. Und was hilft in einer solchen Situation? Tore schießen! Und das tat Rapid am Samstag gegen Altach en masse. Fünfmal netzten die Wiener ein, ließen dabei nicht einen einzigen Gegentreffer zu. Ein gelungener Befreiungsschlag also.

Klauß: "Ist nicht alles gut"

Trotz der beeindruckenden Torgala warnt Coach Robert Klauß vor einem grün-weißen Übermut: "Jeder Sieg gibt Selbstvertrauen. Trotzdem: Genauso wie wir nach Niederlagen gesagt haben, dass nicht alles schlecht war und dass wir nicht alles hinterfragen müssen, ist es jetzt so, dass wir nach dem Spiel nicht sagen, es ist alles gut", erklärte der 40-jährige Deutsche. "Es war nicht über 90 Minuten ein perfektes Spiel. Aber darum ging es nicht. Es ging um Energie, um den Mut, um die Lösungen nach vorne. Das haben wir über viele Phasen des Spiels geschafft."

Das Ergebnis bedeutete für Rapid nicht nur den ersten Triumph des Jahres, sondern auch den ersten Liga-Sieg seit Anfang November. In den folgenden sechs Partien nach dem 2:0 gegen Klagenfurt gab es für die Mannschaft rund um Kapitän Matthias Seidl neben zwei Remis auch vier Niederlagen. Für Stürmer-Star Dion Beljo und Co. ist es wichtig, jetzt das Tempo aus dem Altach-Duell beizubehalten, ist man in der kommenden Woche doch auch wieder international gefragt. Am Donnerstag (21 Uhr, live Canal+) stellt Rapid sich im Hinspiel des Conference-League-Achtelfinales Borac Banja Luka.

Burgi-Ehrung vor Kantersieg

© GEPA ×

Was den 5:0-Kantersieg sogar noch bedeutender machte, war die Tatsache, dass dieser vor den Augen von Stürmer-Star Guido Burgstaller gelang. Der 35-Jährige erlitt bei einem Angriff im Dezember einen Schädelbasisbruch, stand seither nicht mehr auf dem Platz - bis Samstag. Da verschlug es "Burgi" wieder zurück ins Stadion, allerdings nicht als Spieler. Der Torjäger wurde im Allianz Stadion als Rapidler des Jahres 2024 geehrt. Wann Burgstaller selbst wieder am Ball ist, bleibt weiterhin ungewiss.