Transfer-Hammer bei Rapid

Der erste Neuzugang für die Saison 2025/26 ist perfekt.

Der 26-jährige Claudy Mbuyi wechselt als amtierender Torschützenkönig der zweithöchsten Spielklasse vom SKN St. Pölten zum SK Rapid und unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2027/28. Über die Ablösemodalitäten wurde, wie gewohnt, Stillschweigen vereinbart.

Mit Nummer 71 auf Torejagd

Der im Kongo geborene Franzose startete seine Profi-Laufbahn in Frankreich, kam beim FC Villefranche-Beaujolais u.a. auch zu 47 Einsätzen in der dritthöchsten Spielklasse des Landes und wechselte im Sommer 2024 zum SKN St. Pölten. Bei den Niederösterreichern kam Mbuyi in der abgelaufenen Saison zu 26 Pflichtspiel-Einsätzen und erzielte dabei 23 Tore, 21 davon in der ADMIRAL 2. Liga, wodurch sich der Franzose zum Torschützenkönig kürte. Mit Beginn der neuen Spielzeit geht Claudy Mbuyi nun mit der Rückennummer 71 für den SK Rapid auf Torejagd.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Ich freue mich sehr, dass sich Claudy Mbuyi trotz zahlreicher Angebote von den verschiedensten nationalen als auch internationalen Klubs für den SK Rapid entschieden hat und unsere Offensive verstärken wird. Mit dem Torschützenkönig-Titel sowie der außergewöhnlichen Torquote wird er mit sehr viel Selbstvertrauen nach Hütteldorf kommen und eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein. Ich freue mich schon jetzt auf seine ersten Einsätze im grün-weißen Trikot und hoffe, dass die Rapid-Fans in Zukunft viele Tore von ihm bejubeln können.“

Claudy Mbuyi: „Der SK Rapid ist ein sehr großer Klub, weshalb ich wirklich stolz bin, ab sofort Teil dieses Teams sein zu dürfen. Nach der erfolgreichen Zeit in St. Pölten freue ich mich nun auf meinen nächsten Karriereschritt und kann es kaum erwarten, in diesem wunderschönen Stadion zu spielen und für diesen Verein Tore zu erzielen.“