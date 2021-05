St. Pölten heute zum Siegen verdammt

SKN St. Pölten - Altach: Bei Niederlage rückt Relegation immer näher - Niederösterreicher müssen siegen.

Die Ausgangslage: Drei Runden vor dem Ende liegt Schlusslicht St. Pölten schon fünf Punkte hinter der Admira. Heute steigt das Heimspiel gegen Altach und die Vorarlberger könnten bereits den Klassenerhalt endgültig fixieren (ab 18:30 HIER im Sport24-LIVE-Ticker). Siegt zeitgleich die Admira in Ried, ist die Sache für St. Pölten gelaufen. Selbst bei einem Admira-Remis wäre es angesichts von dann sechs Punkten Rückstand fast aussichtslos. Immerhin würde St. Pölten im Vergleich mit den Südstädtern bei Punktegleichheit wegen der Abrundung nach dem Grunddurchgang vorgereiht.

Die Jungs brauchen ein Erfolgserlebnis

Der Druck auf St. Pölten ist also riesengroß. Nach elf Runden ohne Sieg und nur drei Punkten muss nun ausgerechnet gegen Altach ein Dreier her. "Was die Jungs jetzt brauchen, ist ein Erfolgserlebnis", sagt Trainer Gerald Baumgartner. Einziger kleiner Trost könnte sein, dass der Tabellenletzte nicht direkt absteigt, sondern in die Relegation muss, weil aller Voraussicht nach keines der aufstiegsberechtigten Teams unter den Top 2 der 2. Liga landen wird.