SO berechnet die KI den Kampf um die Meistergruppe

Für Rapid, LASK, BW Linz und Hartberg wird es am Sonntag (17 Uhr, live Sky), zwei Runden vor der Punkteteilung, noch einmal richtig heiß.

Fans des österreichischen Fußballs trifft am Sonntag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) die Qual der Wahl. Denn am vorletzten Spieltag vor der Punkteteilung stehen alle zwölf Bundesligisten zeitgleich auf dem Platz. Das große Ziel, es unter die Top sechs und somit in die Meistergruppe zu schaffen, steht dabei im Vordergrund. Für Schlusslicht Altach, den GAK, WSG Tirol und Austria Klagenfurt gibt es dabei nichts mehr zu holen, der Platz in der Qualigruppe ist fix.

Hingegen konnten sich der amtierende Meister Sturm Graz, die Wiener Austria sowie WAC und RB Salzburg bereits fix den Traum von der Meistergruppe erfüllen. Zwei Tickets gibt es allerdings noch zu holen. Für Rapid, LASK, BW Linz und Hartberg heißt es also noch einmal Gas geben. Mittels KI hat oe24 herausgefunden, was in den kommenden zwei Abschluss-Partien passieren müsste, um die Hütteldorfer und Co. in den Top sechs sehen zu können.

Ein Sieg reicht für Rapid

Beim Rekordmeister stehen vor der Punkteteilung noch eine Begegnung mit Hartberg sowie eine Woche darauf mit dem GAK an. Dabei könnte Rapid (31 Punkte) sich am Sonntag gegen die Steirer bereits einen Top-Sechs-Rang sichern. Denn unabhängig davon, wie die Konkurrenz spielt, wäre der Mannschaft von Coach Robert Klauß bei einem einzigen Sieg, die Meistergruppe nicht mehr zu nehmen.

Sollte den Wienern allerdings in beiden Duellen ein Triumph verwehrt bleiben, könnte die ganze Sache eng werden. Enden beide Partien für Rapid mit einem Unentschieden, könnte der LASK hypothetisch mit zwei Siegen zwar vorbeiziehen, den sechsten Platz hätte man in diesem Fall dennoch inne. Kritischer wird die Lage, wenn man bis zur Punkteteilung nur noch einen Zähler holt. Dann müssen Kapitän Matthias Seidl und Co. hoffen, dass BW Linz und LASK nicht zweimal erfolgreich sind. Auch bei zwei Rapid-Pleiten müsste man auf Patzer der beiden Linz-Klubs setzen.

LASK-Erfolg hängt von BW ab

Mit zwei Siegen würde auch der LASK (28 Pkt.) es sicher in die Meistergruppe schaffen. Dabei müssen die Linzer es allerdings zunächst an der WSG Tirol und dann an Double-Champion Sturm vorbeischaffen. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte Blau-Weiß zu einem Überholungsmanöver ansetzen. In den restlichen Szenarien hängt das Schicksal der Mannschaft rund um Maximilian Entrup von der Performance des Stadtrivalen ab.

Beispielsweise wäre bei zwei LASK-Niederlagen noch nicht alles verloren - vorausgesetzt von BW-Seite aus gäbe es eine Pleite sowie ein Remis. Auch wenn die Laskler zumindest einmal als Sieger vom Platz gehen würden, könnten Liga-Toptorschütze Ronivaldo und Co. ihnen noch die Show stehlen. Nehmen wir an dem LASK glückt ein Triumph gegen die WSG, in der Woche darauf muss man sich allerdings Sturm geschlagen geben. In diesem Fall könnte BW es lediglich mit zwei Erfolgen vorbeischaffen.

Hoffnung stirbt zuletzt für Hartberg

Der Kampf um eines der letzten verbliebenen Meistergruppen-Tickets wird also vor allem zum Fernduell mit dem Stadtkonkurrenten. Denn auch bei BW Linz (27 Pkt.) hängt neben der eigenen Leistung, auch vieles davon ab, wie der LASK performt. Mit zwei Siegen wären die Chancen allerdings sehr hoch, es unter die Top sechs zu schaffen. Diese müssten gegen den WAC sowie gegen die Hartberger gelingen.

Bei Letzteren sieht es aussichtsloser an, was den Sprung in die Meistergruppe betrifft. Hartberg (23 Pkt.) braucht nicht nur selbst zwei Top-Ergebnisse, sondern muss auch noch darauf hoffen, dass es bei der Konkurrenz ordentlich schiefläuft. Nehmen wir an, dass das Team von Trainer Manfred Schmid gegen Rapid sowie gegen BW Linz triumphiert und die beiden Linzer Bundesligisten in beiden Matches besiegt werden, würde man sich noch knapp für Rang sechs empfehlen.