So wird Sturm heute schon Meister

Die Grazer können bereits am Sonntag die zweite Meisterschaft in Folge klar machen.

Mit dem 4:2 gegen Salzburg hat sich Sturm Graz (39 Punkte) in eine hervorragende Ausgangssituation für die Titelverteidigung in der Fußball-Bundesliga gebracht. Doch während der einstige Serientäter Salzburg nun keine Titelchancen mehr hat, kann auch der WAC (36) zwei Runden vor Schluss aus eigener Kraft noch sensationell erstmals Meister werden. Die Wiener Austria (33) hat immerhin noch rechnerische Chancen.

In der vorletzten Runde am Wochenende kann schon die Entscheidung fallen. Sturm gastiert am Sonntag (17.00 Uhr) bei Rapid und könnte danach als alter und neuer Meister feststehen. I

Die Szenarien vor der vorletzten Runde im Überblick:

Sturm Graz kann bereits am heutigen Sonntag den fünften Meistertitel feiern, falls die Grazer gegen Rapid einen Punkt mehr holen als der WAC, der im Parallelspiel die Wiener Austria empfängt.

Der WAC hat es noch selbst in der Hand und kann den Sensationstitel mit Siegen gegen die Austria und nächste Woche gegen Sturm perfekt machen. Bei einem Remis oder einer Niederlage gegen die Austria sind die Wolfsberger auf Schützenhilfe von Rapid gegen Sturm angewiesen, um noch zu einem echten Finale um die Meisterschaft nach Graz zu reisen.

Die Austria muss sowohl am Sonntag beim WAC als auch nächsten Samstag das Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz gewinnen und auf kräftige Schützenhilfe hoffen. Sturm müsste sowohl bei Rapid als auch nächste Woche zu Hause gegen den WAC verlieren. Bei Punktegleichheit würden die direkten Duelle sowohl gegenüber Sturm als auch gegenüber dem WAC für die Austria sprechen.