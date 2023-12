1:0 - Sturm beschenkt sich zum Jahresabschluss mit Sieg gegen Altach

Vizemeister Sturm bleibt dank einem 1:0-Sieg gegen Altach an Tabellenführer Salzburg dran.

Den Steirern reicht ein Tor von Jatta (3.), der nach einem Monat Verletzungspause sein Comeback feierte. Von da an diktieren die Hausherren das Spiel in dergut besuchten Merkur-Arena in der Landeshauptstadt. Nur ein weiteres Tor wolte einfach nicht gelingen.

Besonders wichtig war der Sieg für die Moral. Am Donnerstag (21 Uhr, ServusTV) muss die Elf von Christian Ilzer in der Europa League Sporting Lissabon besiegen, um im Februar in der K.o.-Phase der Conference League starten zu können.

Für die Altacher geht eine turbulente Herbstsaison zu Ende. Mit Platz 10 ist man die Abstiegssorgen zwar noch nicht los, hat aber derzeit 13 Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Lustenau.

Zahlen & Fakten zum Spiel

SK Sturm Graz - SCR Altach 1:0 (1:0)

Graz, Merkur Arena

Schiedsrichter: Untergasser

Tor: 1:0 Jatta (3.)

Gelbe Karten: Lavalee, Prass bzw. Bähre, Lukacevic, Koller, Fadinger, Ingolitsch, Reiner

Sturm: Scherpen - Gazibegovic, Affengruber, Lavalee, Schnegg - Kiteishvili (72. Böving), Gorenc-Stankovic, Horvat, Prass - Sarkaria, Jatta (60. Wlodarczyk)

Altach: Stojanovic - Reiner, L. Gugganig (70. Jurec), Koller - Gebauer (46. Ingolitsch), Jäger, Bähre (57. Abdijanovic), Lukacevic (85. Edokpolor) - Fadinger, Santos (70. Bischof), Reiter