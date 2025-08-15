Sturm Graz vor Ried-Spiel: Generalprobe für Champions-League-Quali

Vor dem CL-Quali-Start gegen Bodö/Glimt will Sturm Graz am Samstag in Ried Selbstvertrauen tanken. Für die Innviertler ist es die Chance, nach dem Remis gegen Salzburg den nächsten „Großen“ zu ärgern.

Bodö/Glimt im Kopf, Ried vor der Brust: Sturm Graz will am Samstag (im Sport24-Liveticker ab 19.30 Uhr) beim Aufsteiger im Innviertel eine erfolgreiche Generalprobe für den Einstieg in die letzte Runde der Champions-League-Qualifikation hinlegen. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Rapid ist die Devise klar – eine Reaktion muss her.

„Von Beginn an unser wahres Gesicht zeigen“

„Speziell nach unserer Heimniederlage gegen Rapid wollen wir eine Reaktion zeigen“, betonte Mittelfeldmotor Otar Kiteishvili. Auswärts lief es bisher perfekt – in der Auftaktrunde gab es ein 2:0 beim LASK. „Ein entscheidender Punkt wird der Start sein. Wenn wir von Beginn an unser wahres Gesicht zeigen, bin ich überzeugt, dass wir in Ried gewinnen werden“, so der Georgier. Trainer Jürgen Säumel warnte vor allem vor der Rieder Standardstärke, nutzte aber die volle Trainingswoche für „Feinjustierungen“. Niklas Geyrhofer ist wieder dabei, bei Tim Oermann wird vor dem wichtigen Europacupstart wohl kein Risiko eingegangen.

Die Statistik spricht klar für Sturm: Neun Ligaduelle in Serie gegen Ried ungeschlagen, 15 Partien ohne Niederlage gegen Aufsteiger (13 Siege).

Ried hofft auf nächste Überraschung

Ried will nach dem 0:1 in Altach wieder ein Topteam ärgern – wie beim Auftakt-2:2 gegen Salzburg. „Mit Sturm kommt eine eingespielte Top-Mannschaft mit herausragenden Einzelspielern“, sagte Trainer Maximilian Senft. Dagegen setze man „aufopfernde Intensität“ und „uneingeschränkten Teamgeist“.

Ein besonderes Detail: Mit Peter Kiedl könnte ausgerechnet ein von Sturm ausgeliehener Angreifer für die Rieder auflaufen. „Wir haben schon gegen Salzburg gezeigt, dass wir uns nicht unterkriegen lassen“, meinte der 21-Jährige. Alle Spieler sind fit, bis Donnerstag waren 5.000 Karten verkauft.