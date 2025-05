4:2 – Sturm zerlegt Salzburg mit Offensivpower und Doppelschlag

Sturm Graz wirft Salzburg in einem temporeichen Bundesliga-Duell mit 4:2 aus dem Titelrennen und bleibt damit auf Meisterkurs.

In der Bundesliga ging es am Samstag in Graz-Liebenau zur Sache: Sturm Graz und Red Bull Salzburg lieferten sich ein Offensivduell mit sechs Treffern und einem klaren Sieger. Die Grazer legten dabei einen Traumstart hin – Böving traf doppelt innerhalb von nur zwei Minuten (18., 20.). Der Däne nutzte in der 18. Minute einen abgefälschten Schuss zur Führung, ehe er nach einem Konter den zweiten Treffer nachlegte. Salzburg antwortete kurz vor der Pause mit dem Anschlusstreffer: Nene köpfte nach einer Flanke von Gloukh zum 2:1 ein (45.).

Nach dem Seitenwechsel ging das Tempo unverändert weiter. Wüthrich staubte nach einer Parade von Schlager zum 3:1 ab (48.), ehe ein Eigentor von Aiwu den erneuten Anschluss brachte (59.). Doch Sturm blieb effizient: Chukwuani umkurvte nach einem Pass von Karic Torwart Schlager und traf zum Endstand von 4:2 (72.). Sturm Graz behauptet mit diesem Erfolg seine Top-Position, während Salzburg seine Titelträume endgültig begraben muss.

Böving trifft doppelt, Sturm effizient

Mit zwei Treffern in zwei Minuten brachte Böving die Grazer früh in Führung. Sturm nutzte Räume konsequent, während Salzburg lange zu ungenau agierte.

Eigentor bringt Spannung – Sturm kontert

Ein Eigentor von Aiwu ließ Salzburg noch einmal hoffen. Doch Chukwuani entschied die Partie mit seinem Treffer zum 4:2 endgültig.