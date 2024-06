"Leuchtend Schwarz": Double-Sieger Sturm mit eigener Doku

Double-Sieger Sturm Graz bekommt eine eigene Dokumentation auf Sky.

Für dieses Projekt hätte es kein besseres Timing geben können und als sich Sky Filmemacher Christoph Jochum mit seinem Team zum ersten Dreh aufmachte, war nicht abzusehen, welch historische Ausmaße die Saison 2023/24 für den SK Puntigamer Sturm Graz annehmen würde. Das Ergebnis der Kooperation zwischen Sky und dem frisch gebackenen Grazer Doublegewinner wird am 7. Juni erstmals für Sky Abonnenten zu sehen sein.

Hautnah dabei

Nicht nur Sturm-Fans dürfen sich bei der Sky Original Dokumentation auf Gänsehautmomente freuen. Noch nie wurde ein Film-Team in den innersten Kreis des steirischen Spitzenklubs aufgenommen und durfte dabei die intimen Momente der bereits jetzt legendären Double-Saison 2023/24 dokumentieren – von den Emotionen in der Kabine, den Ansprachen von Cheftrainer Christian Ilzer, bis hin zu schwarz-weißen Helden in ungewohnten Rollen.

Stimmen zur Doku

Christoph Jochum, Gestalter der Dokumentation: „Es war eine aufregende Reise, den SK Sturm in dieser Saison hautnah begleiten zu dürfen. Meine persönlichen Highlights waren die Emotionen in der Kabine, wir haben erlebt, wie die Führungsspieler in den entscheidenden Momenten vorangegangen sind. Wie die Mannschaft mit Siegen und Misserfolgen umgegangen ist, wie Christian Ilzer Einfluss nimmt. Spaß machten auch die Sidestories, etwa der Fischerausflug mit Stefan Hierländer.“

Uwe König, Vice President Editorial Sports Sky Österreich: „Vielen Dank an den SK Sturm für die tolle und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit der Sky Original Dokumentation ‚Leuchtend Schwarz. Sturm und der Weg zum Double‘ ist uns ein Meilenstein in der österreichischen Sportberichterstattung gelungen. Der exzellente Sky Filmemacher Christoph Jochum hat die komplette Saison der Schwarz-Weißen bis zum historischen Double-Gewinn in beeindruckenden Bildern eingefangen. Der Fan erhält in diesem Meisterstück einzigartige Einblicke hinter die Kulissen eines Bundesliga-Klubs auf dem Weg zum ultimativen Erfolg.“

Thomas Tebbich, Geschäftsführer Wirtschaft des SK Sturm: "Die ersten Einblicke in die Dokumentation bestätigen genau das, was wir uns erhofft haben: Einzigartige Ansichten in eine unglaubliche Saison. Noch nie waren die Fans des SK Sturm so hautnah am Geschehen, haben solch tiefe Einblicke in unsere Strukturen und das Geschehen am Platz und in der Kabine bekommen. Ein großes Danke möchte ich an Christoph Jochum und Uwe König von Sky aussprechen, die unser Vertrauen, sie für diese Arbeit in unseren innersten Kreis aufzunehmen, mehr als nur gerechtfertigt haben und ein großartiges Werk produziert haben."

Die Erstausstrahlung von „Leuchtend Schwarz. Sturm und der Weg zum Double“ erfolgt am 7. Juni um 20.15 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Sky Abonnenten können sie auf Abruf auf Sky X und Sky Q genießen.