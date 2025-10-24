Alles zu oe24VIP
sturm
© gepa

Pack-Derby!

Meister in Serie: Sturm mit vier Siegen - jetzt gegen Auswärtsjäger WAC

24.10.25, 16:58
Teilen

Im Topspiel der Bundesliga empfängt Meister Sturm Graz den WAC. Die Blackys sind mit vier Siegen in Serie in Top-Form, während Peter Pacult mit den Wölfen seinen ersten Punkt holen will. Ein packendes Pack-Derby erwartet die Fans.

Am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) bestreitet Sturm Graz in der Merkur Arena das Spitzenspiel gegen den WAC. Der Meister ist mit vier Siegen in Serie in beeindruckender Form und will die Tabellenführung ausbauen. Gegner WAC unter neuem Coach Peter Pacult sucht nach dem Last-Minute-Debütpleite den ersten Punkt.

Sturm trotz Celtic-Niederlage optimistisch

Trotz der 1:2-Niederlage bei Celtic Glasgow zeigte sich Trainer Jürgen Säumel zufrieden: "Wir können viele positive Erkenntnisse mitnehmen." In der Liga präsentierten sich die Blackys in entscheidenden Momenten stets eiskalt, auch wenn nicht alle Spiele voll überzeugten.

Pacult will Auswärtsserie fortsetzen

"Wir müssen wieder in die Spur kommen", forderte der WAC-Coach nach der 1:2-Heimpleite gegen Ried. Immerhin ist die Mannschaft auswärts in der Liga saisonübergreifend seit neun Partien ungeschlagen. Ex-Sturm-Kicker Donis Avdijaj zeigte sich optimistisch: "Es erwartet uns ein schweres Spiel, das wir aber meistern können."

Pack-Derby mit Tradition

Das Duell zwischen Sturm und WAC hat besondere Bedeutung - als Pack-Derby der beiden Bundesländer. Sturm will den Vorsprung auf Verfolger Salzburg ausbauen, der WAC könnte mit einem Sieg am Meister vorbeiziehen.

Mögliche Aufstellungen:

SK Sturm Graz - Wolfsberger AC

  • Anpfiff: 14.30 Uhr
  • Stadion: Merkur Arena, Graz
  • Schiedsrichter: Spurny

Ergebnisse 2024/25:

  • 0:3 (h)
  • 0:3 (a)
  • 1:1 (a)
  • 1:1 (h)

Sturm: Bignetti - Oermann, Aiwu, Lavalee, Karic - Gorenc Stankovic - Horvat, Kiteishvili, Chukwuani - Jatta, Malone

Es fehlen: Christensen (Oberschenkel)

WAC: Polster - Baumgartner, Nwaiwu, Wimmer - Matic, Piesinger, Schöpf, Renner - Zukic - Pink, Gattermayer

Es fehlen: C.M. Diabate (gesperrt), Atanga (Muskelfaserriss)

